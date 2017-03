Nghe thông tin vụ tai nạn xe khách làm ba người chết, ba chú cháu chở nhau đi xem. Trên đường về nhà, họ bị ôtô tải tông tử vong.

Ông Thái Bá Lâm, Bí thư xã Nghĩa Xuân cho biết chiều 31/3, khi ôtô khách của nhà xe Minh Loan chạy trên quốc lộ 48 hướng TP Vinh - Quế Phong (Nghệ An) đến địa bàn xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp bất ngờ bị xe tải mang biển kiểm soát Nghệ An đâm ngang.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách tông xe Howo làm 3 người tử vong. Ảnh: Thu Phương.

Va chạm mạnh làm 3 người trên ôtô khách tử vong tại chỗ, kẹt trong cabin. Hai người khác ngồi trên xe cũng bị thương. Vụ tai nạn khiến ôtô khách biến dạng hoàn toàn.

Cùng thời điểm, 3 chú cháu gồm anh Quang, anh Chính và Cò (đều trú xã Nghĩa Xuân) nghe tin tai nạn xảy ra nên đèo nhau trên xe máy đến xem. Khi quay về được 300 m thì bị xe đầu kéo nổ lốp trước, chuyển hướng tông trúng.

Hậu quả, 3 chú cháu anh Quang tử vong tại chỗ. Xe máy bị biến dạng, hư hỏng.

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Quỳ Hợp, Đội CSGT 48 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Tai nạn xe đầu kéo đâm xe máy khiến ba chú cháu tử vong. Ảnh: N.A.

"Nhà chức trách đang tập trung giải quyết hiện trường hai vụ tai nạn nghiêm trọng này. Quốc lộ 48 đoạn qua xã Nghĩa Xuân bị ách tắc cục bộ do người xem rất đông, trời mưa. Nguyên nhân sự vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ", thiếu tá Lê Minh Hưng, Đội phó Đội CSGT Công an huyện Quỳ Hợp nói.

Đến 22h, Công an Nghệ An và Công an huyện Quỳ Hợp vẫn đang khám nghiệm hiện trường hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên.

- 3 nạn nhân tử vong trên xe khách gồm: bà Phạm Thị Huê (46 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong), bé Vi Mạnh Hảo (sinh năm 2016, ở huyện Quỳ Châu) và một phụ nữ chưa rõ danh tính.

- 3 người tử vong trong vụ xe đầu kéo đâm xe máy là anh Nguyễn Đình Chính (33 tuổi), Nguyễn Đức Quang (38 tuổi) và Yên Văn Tùng (27 tuổi). Cả 3 người này cùng trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Nam An