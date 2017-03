Nhà chức trách xử phạt chủ quán ăn ở phố cổ Hà Nội 4,6 triệu đồng vì dùng chân dẫm lên lòng lợn để làm sạch, trong khi người này cho rằng đây là "chiếc ủng chuyên dụng mới tinh".

Lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 2 Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng vừa xử phạt một quán ăn trên phố Hàng Thùng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Ngoài ra, quán ăn này kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Người phụ nữ đi ủng khuấy, đảo lòng lợn trong thúng. Ảnh cắt từ clip

Với các lỗi trên, quán ăn bị xử phạt hành chính 4,6 triệu đồng và tịch thu 3 kg lòng lợn.

Trước đó, một đoạn video dài vài giây ghi lại hình ảnh người phụ nữ đi ủng liên tục dùng chân khuấy, đảo số lòng lợn đựng trong thúng để làm sạch.

Chủ quán ăn lý giải, sáng 11/3 công an ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, trong khi quán đang làm lòng lợn trong chậu để chuẩn bị hàng bán cho khách. "Khi công an tới, cháu tôi vừa từ trong Nam ra không biết vội đổ ụp cả chậu nước và lòng lợn ở trong chậu vào thúng để bê cất vào nhà, do lòng đầy ắp nước không thoát ra được, nên đã dùng chân khoắng để nước chảy ra nhanh hơn", chủ quán ăn nói.

Nhận sai sót, tuy nhiên chủ quán ăn cho rằng chiếc ủng được dùng là "ủng chuyên dụng mới tinh". "Tôi kinh doanh lòng lợn ở đây 30 năm, luôn làm sạch sẽ, không sử dụng hóa chất nên rất đông khách quen ghé đến mua”, chủ quán ăn nói.

Theo Phương Sơn/Vnexpress