TAND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa xử lưu động tại xã Diên An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Quang (sinh năm 1994, trú thôn An Ninh, xã Diên An, huyện Diên Khánh) 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 4/11/2016, Quang cùng với Trần Ngọc Long, Trần Văn Nhựt tổ chức ăn uống tại nhà Long. Khoảng 18h cùng ngày, anh Trần Ngọc Hải ở gần nhà Long đi làm về thấy nhiều xe máy để chắn lối đi vào nhà mình nên chửi Long dẫn đến mẫu thuẫn. Long dùng tay đập vỡ kính cửa sổ nhà anh Hải khiến tay bị thương. Sau đó, được mọi người can ngăn và đưa Long đi băng bó vết thương. Quang bỏ về nhà mình. Nhận được tin báo, ông Nguyễn Ngọc Tấn, Trưởng Công an xã Diên An đã điều ông Nguyễn Ngọc Khôi, Phó Công an xã và ông Võ Nhật Tuấn - công an viên đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Quang từ trong nhà đi ra, thấy có nhiều người trước nhà anh Hải, nghĩ có người đến đánh Long và Nhựt nên Quang lấy 1 thanh sắt bằng kim loại có một đầu nhọn đi thẳng đến nơi tổ công tác của công an xã đang làm nhiệm vụ. Quang dùng thanh sắt tấn công khiến ông Tuấn gây thương tích và làm ông Khôi đứt tai phải. Bị cáo Nguyễn Trọng Quang trước vành móng ngựa Trước đó, Ngày 21/4/2014, Quang đã từng bị TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 1/4/2014, Quang trong lúc làm việc tại trụ sở Công an phường Phước Hải (vì có hành vi gây rối, rạch yên xe của người khác) đã tấn công một cán bộ công an phường. Bị khống chế, Quang chống đối dữ dội và bỏ chạy ra ngoài đường. Anh Nguyễn Viết Phương là cán bộ công an phường đuổi theo bắt giữ Quang lại thì bị Quang cắn vào bàn tay trái làm rách da chảy máu…