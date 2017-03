Vụ cháy khu nhà xưởng Công ty Kwong Lung - Meko, Cần Thơ bắt đầu bùng phát dữ dội từ sáng ngày 23/3 và mới chỉ được dập tắt hoàn toàn vào chiều ngày 27/3.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực phun nước dập lửa bên trong nhà xưởng. Ảnh: Thanh Liêm-TTXVN

Chiều 27/3, lực lượng chức năng đã kết thúc công tác chữa cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko Cần Thơ (phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Cần Thơ).

Trong ngày 27/3, UBND thành phố Cần Thơ đã huy động thêm lực lượng công binh đến từ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, tiến hành phá cửa chính của dãy nhà 5 tầng của Công ty để lên phương án vận chuyển tài sản từ các tầng ra bên ngoài.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung và Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống cũng có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, triển khai lực lượng di dời tài sản còn sót lại của Công ty như hàng hóa, máy móc… đến khu vực an toàn.

Sau khi lực lượng công binh phá dỡ cửa chính, chiều 27/3, hàng trăm công nhân Công ty Kwong Lung - Meko cùng hàng trăm chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ (E21) - Bộ Công an và lực lượng cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động và bảo vệ Công an thành phố Cần Thơ đã tiếp cận thành công từ tầng 1 đến tầng 4 (khu vực chứa nhiều hàng hóa không bị ảnh hưởng từ hỏa hoạn) và đưa hàng trăm tấn hàng hóa ra bên ngoài an toàn.

Khói từ khu vực cháy bốc cao hàng chục mét. Ảnh: Thanh Liêm-TTXVN

Lực lượng chữa cháy sau khi tiếp cận thành công khu vực tầng 5, đã tiến hành phun nước dập tắt hoàn toàn các khu vực còn cháy âm ỉ ở kho 2, kết thúc công tác chữa cháy kéo dài sang đến ngày thứ 5.

Chiều cùng ngày, sau khi tiếp sức Cần Thơ dập tắt hoàn toàn ngọn lửa cháy âm ỉ ở khu vực tầng 5 của Công ty Kwong Lung - Meko Cần Thơ, tránh hỏa hoạn có thể bùng phát trở lại, lực lượng chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hậu Giang đã rút toàn bộ lực lượng và xe chữa cháy ra khỏi hiện trường.

Ngay trong ngày 27/3, Công an thành phố Cần Thơ đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân gây hỏa hoạn.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 23/3, khu nhà xưởng ở tầng 5 Công ty Kwong Lung – Meko bất ngờ phát hỏa. Ngọn lửa bao trùm lên toàn bộ Công ty rộng hơn 18.000 m2./.

