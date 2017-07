3 mẹ con chở nhau bằng xe máy đi qua khu vực cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu, nối liền giữa xóm Hưng Yên với xóm Hưng Bình, xã Lộc Yên thì bất ngờ bị ngã xuống sông và bị nước cuốn cả người lẫn xe.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Trưa 22-7, thông tin từ UBND xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc 3 mẹ con rơi xuống sông, trong đó có 1 người đang bị mất tích. Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút sáng 22-7, chị Nguyễn Thị Sâm (hơn 40 tuổi, trú tại thôn Hưng Yên, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cùng với 2 người con là Đinh Văn Sơn (16 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Hương Khê) và Đinh Nguyễn Như Quỳnh (3 tháng tuổi) trong khi đang chở nhau bằng xe máy đi qua khu vực cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu, nối liền giữa xóm Hưng Yên với xóm Hưng Bình, xã Lộc Yên thì bất ngờ bị ngã xuống sông và bị nước cuốn cả người lẫn xe.

>> Video clip: Hiện trường xảy ra vụ việc 3 mẹ con bị nước cuốn

Tình hình sức khỏe của chị Sâm và cháu Quỳnh đang dần ổn định trở lại

Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Văn Tiến, Xã đội trưởng xã Lộc Yên cùng với một số người dân địa phương đã kịp thời bơi ra đưa được chị Sâm và cháu Quỳnh lên bờ.

Sau sơ cứu tại chỗ, người dân địa phương đã đưa chị Sâm và cháu Quỳnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương khê. Hiện tại tình hình sức khỏe của chị Sâm và cháu Quỳnh đã dần ổn định trở lại.

Tuy nhiên, em Đinh Văn Sơn còn mất tích. Ngay khi nhận tin báo, chính quyền xã Lộc Yên đã huy động nhiều thuyền bè và lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên sông Ngàn Sâu.

Các lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tìm kiếm nạn nhân

Cầu tràn thôn Hưng Yên rộng khoảng 3m, hai bên không có lan can bảo vệ. Thời gian qua cầu đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Mấy ngày nay, do ở địa bàn huyện Hương Khê có mưa to, nước từ thượng nguồn chảy về mạnh khiến một nửa cầu tràn bị sụp lún và ngập nước.

DƯƠNG QUANG