Bị cá kèo chặn ngay lỗ mũi, trăn cắn vào cổ họng hay đá đập vào óc,... là những tình huống khiến dị nhân này gần như chết đi sống lại.

Clip võ sư Quốc Cường nói về “sinh nghề, tử nghiệp”

Nhiều lần chết đi sống lại

Võ sư Quốc Cường là cái tên “nổi như cồn” vào những năm 1990 nhờ những màn biểu diễn kinh dị không khác gì đùa với thần chết. Tới năm 2005, ông đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings ghi tên vào Sách Kỷ lục Việt Nam.

Hiện tại, võ sư Quốc Cường đã có hơn 50 năm theo nghề sơn đông mãi võ bằng những tiết mục “độc nhất vô nhị” do ông tự nghĩ ra. Nếu như để rắn chui vào mũi đã được cho là nguy hiểm thì võ sư Quốc Cường nghĩ ra tiết mục cho rắn chui vào tận cổ họng, nếu như người ta chỉ đi chân không qua những mảnh thủy tinh vỡ thì võ sư này tự tin nhai và ăn ngon lành 20 cái bóng đèn, nếu người khác chỉ lột vỏ dừa khô bằng tay hay răng thì ông lại nghĩ ra trò dùng đầu đập bể trái dừa khô hay dùng tay đâm thủng trái dừa khô,...

Võ sư Quốc Cường cho biết, trong tất cả những tiết mục mà ông từng biểu diễn thì nuốt cá kèo sống là tiết mục nguy hiểm nhất. Cá kèo có lớp da trơn nên dễ nuốt, song cũng vì trơn nên nó có thể búng ngược từ họng lên lỗ mũi khiến ông từng nhiều lần thập tử nhất sinh.

“Có lần trong một tụ điểm cà phê ca nhạc ở Gò Đen, tỉnh Long An, tôi biểu diễn tiết mục này. Sự cố xảy ra do con cá không chịu đi xuống mà lại búng ngược lên trên lỗ mũi khiến tôi nghẹt thở. Người ta đưa tôi đi bệnh viện, tới nơi bác sĩ vỗ mạnh thì may nó tự chui ra. Tôi chỉ muốn nuốt cà kèo cho lạ nhưng không ngờ nó lại nguy hiểm hơn cả rắn, đúng là sinh nghề tự nghiệp”, võ sư Quốc Cường kể lại tình huống nguy hiểm nhất từng gặp.

Võ sư Quốc Cường đang biểu diễn nuốt rắn để “câu” cá kèo.

Trước khi gặp sự cố nói trên, võ sư Quốc Cường đã nhiều lần thực hiện thành công, thậm chí sau đó còn cho rắn lục xanh chui vào họng để kéo cá kèo ra. Tuy nhiên, từ sự cố chết đi sống lại ở Gò Đen, võ sư này quyết định không bao giờ “chơi đùa” với cá kèo nữa.

Trước khi biểu diễn với cá kèo, vào năm 1992, võ sư Quốc Cường từng gặp nạn khi biểu diễn màn nuốt trăn trong bộ phim “Vết thù năm tháng”. Hồi đó ông đóng vai một đại ca trong giới giang hồ và đã trổ tài nuốt trăn để thể hiện bản lĩnh đại ca. Tuy nhiên, ông đã không may gặp nạn do con trăn bị ngộp, cắn vào vòm họng khiến máu phun xối xả. “Trong cái rủi có cái may, tôi đã thoát qua cơn nạn này”, võ sư nói về sự may mắn của mình cách đây 25 năm.

Sau những lần chết đi sống lại với cá kèo và trăn, võ sư Quốc Cường giờ đây chủ yếu “chơi” với rắn. Tuy nhiên, ông không nuôi hay huấn luyện rắn mà chỉ mua mới mỗi khi đi biểu diễn xa. Thậm chí khi đi nước ngoài biểu diễn, người ta không cho ông tự mua rắn mà sẽ mang rắn tới yêu cầu ông biểu diễn.

Những chuyện dở khóc, dở cười

Ngoài những tiết mục biểu diễn nói trên, võ sư này từng gặp tình huống dở khóc dở cười khi biểu diễn với trái dừa khô. Ông kể: “Hôm bữa tôi dùng ngón tay chọc trái dừa khô mà gặp trái dừa điếc (trái dừa không còn nước bên trong - PV). Đúng ra mình chọc thủng rồi thì sẽ thấy nước nhưng đằng này nó bị điếc lấy đâu ra nước. May khán giả hiểu nên không sao, họ vẫn thương mình”.

Trong cuộc đời biểu diễn, võ sư Quốc Cường chỉ mới 2 lần gặp phải những trái dừa trên như. Còn trong một lần khác, do biểu diễn với trái dừa quá già khiến móng tay của ông bị chóc ra, máu rỉ đau buốt. “Sau 2 tháng ngón tay mọc lại móng mới, mà móng mới mọc đâu đi diễn được”, võ sư Quốc Cường nhớ lại.

Võ sư Quốc Cường đã ngoài 70 tuổi

Chưa hết, võ sư Quốc Cường còn thường xuyên biểu diễn tiết mục cho tảng đá nặng cả nửa tạ rơi vào tay. Ở tiết mục này, ông sẽ để cho các khán giả tự thả tảng đá vào tay mình ở độ cao khoảng 2m. Tuy nhiên, không phải lúc nào khán giả cũng thả chính xác ngay cánh tay của ông.

“Không biết vô tình hay cố ý nhưng một số khán giả thả tảng đá rơi ngay vào bàn tay. Mình chỉ gồng cứng ở cánh tay chứ ở bàn tay sao mà gồng, bị đá rơi trúng là đau điến. Rồi có trường hợp viên đá thả ra rơi trúng cánh tay xong bật ngược lên, góc nhọn của nó đập ngay vào ót khiến tôi tưởng mình ra đi thật rồi”, võ sư kể lại.

Nguy hiểm là vậy, nhưng được hỏi liệu đã đến lúc nghỉ ngơi hay chưa, võ sư Quốc Cường khẳng định: “Chưa! Tôi sẽ biểu diễn tới 80 tuổi mới nghỉ được”.

“Sống chết có số cả rồi, tôi chưa biết mình ra đi lúc nào, nhưng lỡ có chuyện gì thì xem như được qua bên kia thế giới sớm. Mình tới sớm thì giá đất rẻ hơn, mình tìm một miếng đất mặt tiền rồi mở quán cà phê sống qua ngày”, ông hài hước nói.