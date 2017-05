Chàng trai Hà Nội tên T.A nhận hai tin sét đánh ngang tai liên tiếp khi người yêu quay sang yêu bạn thân khi đang cãi nhau và đi nhà nghỉ với em trai mình sau 3 ngày chia tay. Bắt quả tang tại trận, T.A tung ảnh nóng bạn gái cũ lên Facebook để trả thù.

Khi yêu thật lòng, có lẽ các chàng trai sợ nhất là bạn gái lăng nhăng. Bức xúc vì người yêu xinh xắn (tạm gọi là X) hết yêu bạn thân lúc cãi nhau, đến đi nhà nghỉ với em trai sau 3 ngày chia tay, T.A tung ảnh khỏa thân của cô trong nhà nghỉ để trả thù.

Quẫn trí, T.A đăng status kể lại câu chuyện tình ngang trái này trên Facebook, chửi bới bạn gái cũ thậm tế, kèm theo ảnh nóng của cô khi trong nhà nghỉ với em trai.

T.A cho biết dù không làm gì sai nhưng 5 lần 7 lượt bị X nói lời chia tay. Mới cãi nhau được 2 ngày thì X quay sang yêu bạn thân. Khi T.A biết chuyện này, X nhắn tin xin lỗi anh và thừa nhận mình là đứa khốn nạn vì làm tình bạn của 2 người bị rạn nứt.

T.A nhắn tin trách móc X vì quay sang yêu bạn thân lúc cãi nhau.

Chưa hết, sau khi chia tay được 3 ngày thì X lại đi nhà nghỉ với em trai của T.A và bị anh bắt quả tang tại trận.

X bị T.A bắt quả tang đi nhà nghỉ với em trai anh.

Thế nhưng, việc T.A tung ảnh nóng của bạn gái cũ lên mạng là vi phạm pháp luật.

Theo quy định tại Điều 253 và Điều 121 Bộ luật Hình sự năm 1999, những người tung hình ảnh, clip nóng, nhạy cảm, khiêu dâm… của người khác lên mạng xã hội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” và “Làm nhục người khác”.

Bên cạnh đó, Điều 5.1.b Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm vào mục đích tuyên truyền, kích động dâm ô, đồi trụy, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Như vậy, đối với trường hợp bị người yêu cũ tung hình ảnh và clip nóng lên mạng, hành vi đó có thể bị xử lý hình sự tội làm nhục người khác quy định tại điều 121 Bộ luật Hình sự: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.

Việc đưa clip và ảnh nóng kèm những thông tin cụ thể về nhân thân, lai lịch của một người nhằm mục đích hạ thấp, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó, là có dấu hiệu cấu thành tội làm nhục người khác theo điều luật đã viện dẫn trên.

Để xử lý về hành vi này, người bị hại phải làm đơn tố cáo người có hành vi vi phạm (vì thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại theo điều 105 bộ luật Tố tụng hình sự), đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định.

Khi thấy câu chuyện mình kể và ảnh nóng X được đăng trên fanpage hơn 2 triệu like, T.A đã xin admin gỡ xuống. Thế nhưng, không biết đề nghị này có được đáp ứng và T.A có bị xử lý trước phái luật..

Người dân xếp hàng ủng hộ cô gái bán thịt lợn giá rẻ bị hắt dầu và chất thải vào sạp ở chợ Lương Văn Can (Hải Phòng). Một người đàn ông yêu cầu cô phải có lò mổ mới được bán và bị người dân phản ứng quyết liệt.

Hôm qua, cô gái bán thịt heo giá rẻ ở chợ Lương Văn Can (Hải Phòng), bị đối thủ đổ dầu nhớt vào sạp. Sự việc khiến người dân xung quanh đó rất bất bình. Cô gái bị chơi xấu tên X, quê ở Kiến Thụy (Hải Phòng). Mấy ngày gần đây, do tiếc đàn lợn nhà nuôi không bán được nên X đã mổ và đem ra chợ này bán mong gỡ gạc chút vốn. Ngoài thịt heo, X còn bán cá, tôm ở chợ Lương Văn Can.

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 2 người phụ nữ mang dầu luyn và chất thải đổ lên phản thịt của chị Xuyến. Cụ thể hơn, sáng 11.5, Nguyễn Thị Hoa, con gái chủ một quầy thịt lợn nổi tiếng ở chợ đã cùng người giúp việc đổ dầu luyn và chất thải lên phản thịt lợn của chị Xuyến. Sự việc sau đó được báo lên Công an phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Nhân Hoàng