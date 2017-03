Sau khi nhận tin báo 1 cửa hiệu vàng ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định) bị trộm đột nhập cuỗm đi hơn 100 lượng vàng, Công an 3 tỉnh Bình Định, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đã cùng phối hợp truy lùng và bắt giữ 1 nghi can tại Đồng Nai.

Hiện tại, đối tượng trộm vàng đã được di lý về Bình Định.

Hiệu vàng Kim Khánh bị trộm mất hơn 100 lượng vàng.

Ngày 12/3, trao đổi với NNVN, Thượng tá Võ Quý Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Định, cho biết: “Hiện nay, công an liên tỉnh Bình Định, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang mở rộng điều tra, truy lùng nhóm nghi can trộm vàng”.

Theo Thượng tá Tuấn, sau 18 giờ xảy ra vụ trộm, công an Bình Định phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ bao vây, bắt giữ Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai), là một trong những nghi can trộm vàng ở huyện Hoài Nhơn khi Thiện đang lẩn trốn tại nhà riêng ở huyện Long Thành (Đồng Nai). Qua khám xét, cảnh sát phát hiện, thu giữ nhiều túi đựng số lượng lớn vàng, nữ trang...

Thượng Tá Tuấn thông tin thêm: “Theo lời khai của nghi can Thiện, còn 2 nghi can nữa cùng tham gia vụ trộm vàng nói trên. Công an liên tỉnh vẫn đang triển khai nhiều tổ trinh sát tiếp tục truy bắt”.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 10/3, bà Võ Thị Khánh (SN 1964), chủ tiệm vàng Kim Khánh, trú xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) nghe tiếng động lạ nên chạy ra xem thì phát hiện cửa chính đã bị cạy mở.

Tài sản bị trộm hầu hết là vàng nữ trang 18K, 5 chỉ vàng 24K… tổng trị giá hơn 100 lượng.