Thay vì nghỉ ngơi, dưỡng sức hợp lý thì kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, nhiều người mệt mỏi ở các điểm du lịch và trên đường đi - về

Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay được nghỉ bù thêm 1 ngày nên lượng khách tổ chức đi du lịch hoặc về thăm quê rất đông. Thế nhưng, nhiều người phải ngao ngán trở về khi chuyến nghỉ dưỡng chỉ mới bắt đầu.

Mới đi đã bơ phờ

Tại TP HCM, nhiều người chịu cảnh “hành xác” ở khắp các cung đường cửa ngõ ra vào TP bởi kẹt xe, nắng nóng, ngập nước. Nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Tây như Quốc lộ 1, Kinh Dương Vương (đoạn qua quận Bình Tân và huyện Bình Chánh)… kẹt xe triền miên từ ngày 28 đến 30-4 do người ta ùn ùn đi nghỉ lễ.

Vào đầu dịp lễ , khu vực Nam Bộ đổ xuống vài cơn mưa trái mùa, gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường càng khiến việc đi lại trở nên vất vả. Người lớn mệt mỏi, trẻ em bơ phờ trên yên xe ở những cung đường rời TP về quê hoặc đến các khu vui chơi.

So với nhiều dịp lễ, Tết những năm trước, dịp lễ năm nay tại bến phà Cát Lái (quận 2), lượng khách tăng kỷ lục. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên Xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái), cho biết trong 4 ngày nghỉ có khoảng 350.000 lượt khách qua phà. Riêng ngày 1-5, lượng khách lên tới hơn 99.000 lượt (tăng 15% so với cùng kỳ năm trước). Dù Ban Quản lý phà Cát Lái đã huy động tối đa phương tiện cũng như tăng người bán vé, phân luồng giao thông nhưng tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra do lượng người tập trung quá đông. “Chưa rời TP đã khổ. Biết vậy nhưng chỉ trong dịp lễ tôi mới sắp xếp được thời gian để cả gia đình đi chơi, còn ngày thường thì phải đi làm” - anh Nguyễn Đình Tuyên (ngụ quận 3, TP HCM) nói.

Trong khi đó, theo bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VEC E) - đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, số lượt xe lưu thông qua đường cao tốc cũng tăng cao, khoảng 192.000 lượt, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các loại ô tô dưới 12 chỗ đến các địa điểm vui chơi, giải trí chiếm đến 74%.

Cũng qua ghi nhận trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, tại các bến xe và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cũng đông nghịt người, tập trung vào thời điểm trước lễ. Tình trạng kẹt xe đã khiến nhiều người chật vật trên đường đến bến xe, sân bay mua vé. Nhiều tuyến đường xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28-4 xảy ra kẹt xe khiến hàng ngàn người bơ phờ. Nhiều người còn phải xuống xe, xách hành lý chạy bộ vào sân bay để kịp giờ làm thủ tục.

Còn tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), tình trạng kẹt xe cũng xảy ra suốt từ khoảng 16 giờ đến 22 giờ ở nhiều tuyến đường xung quanh như Đinh Bộ Lĩnh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí... Nhiều người quá chán nản đành quay về, bỏ chuyến nghỉ lễ.

Đến nơi lại... muốn về

Cảnh hàng vạn du khách đổ về Sầm Sơn (Thanh Hóa) nghỉ dưỡng, tắm biển trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 làm không ít người bất ngờ. Bãi biển này ngày thường cũng khá vắng vẻ nhưng những ngày này ken đặc người.

Nhiều du khách rất vất vả mới đến được biển nhưng trước tình cảnh này thì chỉ biết thở dài trở về. Gia đình anh Trần Ngọc Đỉnh (quê tỉnh Nam Định) đến Sầm Sơn từ tối 30-4. Sáng 1-5, cả gia đình hồ hởi ra biển nhưng nhìn biển người chen nhau tắm nên ngao ngán. “Du lịch chứ có phải đi hành xác đâu, gia đình tôi đã trả phòng để về quê chơi” - anh Đỉnh kể.

Biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đông nghẹt người Ảnh: THANH TUẤN

Đã vậy, dọc theo bãi biển Sầm Sơn, du khách rất bức xúc khi có nhiều miệng cống nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối xả thẳng ra biển, trong khi cách đó không xa, người người đua nhau bơi lội. Bãi biển tràn ngập rác thải do khách xả xuống nhưng không thấy nhân viên vệ sinh dọn dẹp. Hàng quán bán đồ ăn, thức uống bày ra khắp nơi. Thức ăn thừa, rác thải thoải mái được vứt trên bãi. Theo thống kê của UBND TP Sầm Sơn, trong dịp nghỉ lễ năm nay, nơi này đón hơn 430.000 lượt khách.

Tại các bãi biển của Nha Trang, khách ùn ùn khắp nơi đổ về kín các khách sạn dọc biển. Các quán ăn đầy chật người và không ít nơi ra tay “chặt chém” du khách. Nhiều người “hối hận” khi vất vả tàu xe cả ngày mới đến nơi nhưng phải phơi mình dưới nắng gắt trên bãi biển đông đặc người. Có người ta thán: “Biết vậy ở Sài Gòn cho thong thả!”.

Vật vờ, rước bực vào thân

Khổ từ khi đi, lúc ra biển và cả khi tìm phòng nghỉ. Di chuyển từ TP HCM đến Bà Rịa - Vũng Tàu vào chiều 29-4, gia đình anh Nguyễn Quang Trung (ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) đã phải quay lại TP HCM trong đêm. “Chen chúc nhau trên cả quãng đường hơn 100 km nhưng khi đến nơi, chúng tôi không thể tìm được phòng nghỉ” - anh Trung nói lý do.

Với nhóm sinh viên đến từ TP HCM thì đây cũng là chuyến du lịch nhớ đời. Sau khi đi xe máy tới Bà Rịa - Vũng Tàu, cả nhóm chia nhau tìm nhà nghỉ nhưng nơi nào cũng thông báo hết phòng. Cả nhóm phải vật vờ ở các công viên, bãi biển, điểm tham quan tới khuya mới tìm được một nhà nghỉ bình dân, giá 1,5 triệu đồng/4 người. Trong khi đó, không ít người phải thuê lều, bạt để ngủ tại công viên vì không tìm được chỗ.

Còn tại Đà Lạt, chỉ thấy cảnh chen lấn, xô bồ, vất vưởng của du khách ở các điểm du lịch trông rất nhếch nhác. Nhiều khách sạn giở trò đẩy giá ảo, treo biển hết phòng để đến thời gian cao điểm thì “bóp cổ” khách.

Chợ đêm Đà Lạt nhếch nhác Ảnh: ĐÌNH THI

Chị Hoàng Tố Nhung, du khách đến từ TP HCM, than vãn: “Người ta kháo nhau chợ đêm Đà Lạt đẹp và thơ mộng. Thế nhưng, đến đây trong mấy ngày này thì thất vọng tràn trề: người thì đông đúc, chen lấn, khu phố đi bộ mà xe máy, ô tô chiếm hết chỗ. Một số dịch vụ ăn uống mặc sức tăng giá; nạn chèo kéo khách dạo chợ trông rất phản cảm”

Ngày 2-5, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các ngành chức năng làm rõ nguyên nhân một nhóm du khách bị bỏ rơi tại cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, đại diện nhóm du khách, cho biết đoàn có 6 người, gồm cả trẻ nhỏ. Ngày 20-4, đoàn đặt vé khứ hồi tàu cao tốc tuyến Cái Rồng - Cô Tô của Công ty TNHH Vận tải Ka Long. Theo lịch trình, tàu khởi hành lúc 6 giờ 30 phút ngày 29-4, về lúc 12 giờ 30 phút ngày 1-5.

Theo anh Nguyễn Tuấn Anh, chuyến đi ra Cô Tô của đoàn khá suôn sẻ nhưng đến chiều 30-4, Công ty TNHH Vận tải Ka Long thông báo do trục trặc kỹ thuật nên chuyến tàu về lúc 12 giờ 30 phút ngày 1-5 sẽ dời đến 16 giờ 30 phút cùng ngày. “Trong đoàn có người phải đi làm vào chiều tối 1-5. Đoàn cũng đã đặt tiền xe khách từ Quảng Ninh về Hà Nội, nếu hủy chuyến thì vừa mất tiền vừa không thể về nhà trong ngày” - anh Tuấn Anh nói. Nếu không đồng ý thì nhóm của anh Tuấn Anh cũng chẳng có cách nào khác. Tuy nhiên, phải đến 17 giờ 30 phút ngày 1-5, tàu cao tốc mới cập cảng Cô Tô để đưa nhóm của anh Tuấn Anh về cảng Cái Rồng. Tại đây, nhóm anh gọi cho Công ty TNHH Vận tải Ka Long và được một người tên Trọng, nhân viên điều hành, cho biết sẽ đưa xe đến đón đoàn tại cảng Cái Rồng nhưng phải di chuyển về Cửa Ông, TP Cẩm Phả để đón chuyến xe về Hà Nội lúc... 1 giờ ngày 2-5. Sau khi vật vạ tại cảng Cái Rồng trong đêm khuya, cả nhóm đành thuê nhà nghỉ để ngày 2-5 đón xe về Hà Nội.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Tòng, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Ka Long, xác nhận thông tin trên. Theo ông, do lượng khách quá đông nên mới xảy ra cớ sự, mong du khách... thông cảm!

Phạt khách sạn tăng giá

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, cho biết ngày 1-5, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài chính chủ trì đã xử phạt 1,5 triệu đồng đối với khách sạn Sông Lam (đường Trần Phú, TP Nha Trang) vì không niêm yết giá đúng quy định. Khách sạn này còn có dấu hiệu tăng giá gấp 2 lần so với thường ngày.

Trường hợp khác, bà Như Quỳnh (phụ trách quản lý và bán hàng của nhà hàng Nhật Phong) đã gửi thư xin lỗi đến một vị khách vì “sự cố phục vụ” xảy ra tại nhà hàng Nhật Phong 9 (đường Tôn Thất Tùng, TP Nha Trang). Theo đó, anh Đ., khách hàng được xin lỗi, cho biết anh cùng nhóm đối tác đến ăn sáng tại đây nhưng hơn 40 phút mới nhận được món ăn. Khi tính tiền thì nhân viên tính cao hơn giá niêm yết khoảng 30% và thối tiền thiếu.

K.Nam

98 người chết vì tai nạn giao thông

Theo Cục CSGT - Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 29-4 đến 2-5), cả nước đã xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 98 người chết, 90 người bị thương.

Tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), trong những ngày nghỉ lễ, khoa cấp cứu đã tiếp nhận gần 400 bệnh nhân, trong đó có khoảng 250 trường hợp do TNGT. Trong số này đã có 12 người tử vong. Bác sĩ Trần Hà Phương - phụ trách trực cấp cứu Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức - cho biết bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu do TNGT trong dịp nghỉ lễ năm nay không tăng đột biến nhưng số ca nặng lại tăng nhiều hơn so với ngày thường.

V.Duẩn - N.Dung - N.Hưởng

NHÓM PHÓNG VIÊN