Ngày 24/7, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của Nguyễn Đức Vượng và đồng phạm trong một vụ án Giết người xảy ra ngay tại chợ hoa Quảng An (Hà Nội).

Các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Đức Vượng (SN 1984, trú tại xã phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội); Trần Quang Huy (SN 1984, trú tại xã Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định) và Hoàng Trung Văn (SN 1998, trú tại phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cùng bị đưa ra xem xét về tội “Giết người”.

Bị hại trong vụ án này là anh Đỗ Cao Vinh (SN 1980, trú ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) công tác trong ngành Công an.

Theo hồ sơ vụ án , chiều ngày 22/2/2015, anh Đỗ Cao Vinh đến nhà người quen ở khu vực gần chợ Hoa Quảng An (quận Tây Hồ) chúc Tết. Chúc mừng năm mới xong, anh Vinh cùng người thân ra chợ hoa này dạo chơi.

Cùng thời điểm, anh Trần Công Lưu (tức Mạnh, SN 1982, cùng trú ở quận Bắc Từ Liêm) - chủ một cửa hàng bán hoa tại chợ Quảng An vừa được một khách hàng đặt hoa tươi nhưng chưa đến lấy. Kế đến, anh Vinh cũng bước vào cửa hàng của anh Lưu ngắm hoa.

Sau vài câu nói bông đùa, anh Lưu ngỡ tưởng anh Vinh chính là người trước đó đã đặt hoa nhưng không lấy, thế nên hai người có lời qua lại. Sự việc nhanh chóng trôi qua, anh Vinh cùng người thân tiếp tục đi dạo ở chợ hoa Quảng An.

Sau ít phút xảy ra “to tiếng”, anh Lưu và Nguyễn Đức Vượng (người làm thuê cho anh Lưu) có việc đi khỏi cửa hàng bán hoa và vô tình nhìn thấy anh Vinh đang nói chuyện điện thoại với ai đó tại chợ hoa Quảng An. Ấm ức, anh Lưu phàn nàn với nhân viên ở cửa hàng bán hoa về việc nghi ngờ anh Vinh đặt hoa nhưng không lấy.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm chiều nay

Nhằm lấy lòng ông chủ, Vượng lập tức bảo anh Lưu đi giải quyết công việc một mình, còn đối tượng sẽ ở lại nói chuyện và “dằn mặt” người dám bỡn cợt chủ cửa hàng hoa tươi. Ngay sau đó, Vượng tiến đến chỗ anh Vinh gây sự và bị đáp trả bằng những lời lẽ “không lọt tai”.

Cho rằng anh Vinh “cứng đầu”, Vượng tức tốc quay về cửa hàng hoa và gọi điện cho Hoàng Trung Văn tỉnh dậy để chuẩn bị đánh nhau. Nghe Vượng nói chuyện với Văn, Trần Quang Huy (cháu anh Lưu) cũng đang ngủ trên tầng 2 ở cửa hàng vội xuống hỏi han đồng bọn.

Ngầm hiểu sẽ đánh người “dằn mặt”, Văn liền đi sang cửa hàng hoa bên cạnh lấy hung khí là tuýp sắt và dao phóng lợn gắn thêm chuôi dài mang về cửa hàng hoa để sẵn. Trong khi ấy, biết “đụng” phải côn đồ nên anh Vinh gọi điện cho bạn là anh Hoàng Xuân Trường (SN 1987, trú tại quận Long Biên) cùng một người bạn khác đến chợ hoa “hộ tống”.

Sau đó, anh Vinh cùng người thân và các bạn tiếp tục đi tham quan chợ hoa Quảng An. Khi đến trước cửa hàng hoa tươi của anh Lưu, anh Vinh liền bị nhóm Vượng xông ra đánh, chém. Ngang ngược hơn, Vượng cùng đồng bọn vừa đánh người vô cớ, vừa tri hô “cướp… cướp…” nên một số người xung quanh cũng lao vào “đánh hôi” anh Vinh.

Hành vi ngang ngược của nhóm thanh thanh niên này chỉ dừng lại khi một số tiểu thương ở chợ hoa Quảng An hô hoán, đồng thời cảnh báo cho nhóm côn đồ biết thân thế của người bị đánh vô cớ.

Trước đó, chứng kiến người bạn bị nhóm côn đồ đánh, chém không nương tay, anh Trường và người bạn đi cùng vội xông vào can ngăn cũng bị nhóm Vượng gây thương tích. Quá trình điều tra xác định, do anh Vinh được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng vẫn bị tổn hại 24% sức khỏe và anh Trường cũng bị thiệt hại 3% sức khỏe.

Với hành vi trên phạm tội nêu trên, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Vượng 13 năm tù về tội Giết người; hai bị cáo liên quan là Trần Quang Huy và Hoàng Trung Văn cũng lần lượt bị xử phạt 12 năm tù và 5 năm tù cùng tội danh trên. Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo đều làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, các bị cáo Vượng, Huy và Văn đều thành khẩn nhận tội, biết ăn năn hối hận và đã đưa ra được một số tình tiết mới để làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, coi thường pháp luật , bản án sơ thẩm xử phạt các bị cáo mức án trên là phù hợp. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đã có sự thay đổi nhận thức về hành vi, biết ăn năn hối hận, bị hại có một phần lỗi, đã bồi thường cho người bị hại theo quyết định của bản án sơ thẩm và tại phiên tòa các bị cáo đã đưa ra được một số tình tiết mới để làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt.

Từ những phân tích trên, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đức Vượng 9 năm tù; Trần Quang Huy 8 năm tù và Hoàng Trung Văn 4 năm tù cùng về tội danh trên.

Mạnh Hùng