Đôi nam nữ khai khi đi cắt cỏ, thấy chiếc xe máy không ai trông coi nên đôi nam nữ đã lấy mang đi tiêu thụ.

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hai nghi can Võ Đại Quang và Hồ Thị Xuân Thùy (cùng ngụ Trảng Bom) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 5-3, bà Trương Thị Thúy X. (ngụ xã An Viễn, huyện Trảng Bom) đến công an trình báo bị kẻ gian lấy trộm một xe Wave tại khu vực nhà thờ Xuân An (xã An Viễn).

Đến chiều cùng ngày, Công an xã Phước Tân (TP Biên Hòa) trên đường tuần tra phát hiện đôi nam nữ đi xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thấy công an, cặp đôi này liền bỏ xe chạy bộ nhằm thoát thân. Tuy nhiên, lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ.

Qua làm việc cả hai khai nhận, khi đi cắt cỏ tại khu vực ấp 4 (xã An Viễn) thì phát hiện chiếc xe máy không ai trông coi nên lấy. Họ đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị công an phát hiện.