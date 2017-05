Trong lúc đi bắt tôm dưới ao nhà, một nông dân ở Trà Vinh hoảng hồn khi phát hiện hộp sọ người và nhiều mảnh xương cốt.

Ngày 1/5, Công an huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) đang làm rõ một bộ hài cốt chưa rõ danh tính do một nông dân vô tình tìm thấy dưới ao.

Trước đó, vào ngày 26/4, anh Nguyễn Văn Bảy (ngụ xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang) xuống ao nhà bắt tôm thì đụng một vật cứng. Anh Bảy nghĩ là gốc cây nhưng khi vớt lên thấy đó là sọ người.

Khi mò xung quanh, anh Bảy phát hiện thêm nhiều mảnh xương cốt rời rạc. Anh Bảy cho biết ao nuôi tôm này được đắp gần 10 năm nay và đã cải tạo nhiều lần nhưng không hiểu sao lại có sọ người dưới ao.

Hộp sọ người và nhiều mảnh xương dưới ao tôm nhà anh Bảy. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Sau đó, anh Bảy trình báo vụ việc lên công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Cầu Ngang phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đến hiện trường.

Sau khi khám nghiệm bộ xương, cơ quan chức năng xác định giới tính nam và đã chết từ nhiều năm trước. Hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu về giám định và phần xương còn lại giao gia đình anh Bảy chôn cất.

Minh Anh