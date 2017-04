Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên cơ sở doanh thu bình quân 1,83 triệu đồng/xe/ca; giá cước bình quân 15.887 đồng/km và sẽ điều chỉnh theo tình hình thực tế.

Sáng ngày 28/04/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Ánh Dương Việt Nam – Vinasun taxi (mã VNS) đang diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2016, VNS gặp không ít khó khăn khi giá xăng thay đổi 22 lần, sức mua trên thị trường giảm, phát sinh thêm nhiều khoản phí,… chi phí lương và các khoản theo lương tăng 13% so với năm 2015. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh còn bị ảnh hưởng từ các chiêu thức cạnh tranh không lành mạnh của các đối thủ taxi công nghệ.

Dù vậy, VNS đã đưa Vinasun App và hệ thống tổng đài thông minh vào phục vụ khách hàng, điều chỉnh giá cước linh hoạt, tăng lượng xe và chất lượng xe phục vụ. Công ty cũng đưa vào sử dụng các dòng xe sang như Camry, Fortuner, Lexus… đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nhờ vậy, công ty đã tăng được 16,3% lượng khách hàng doanh nghiệp , khách vãng lai sử dụng thẻ.

Công ty mẹ đã đầu tư 1.323 xe, thanh lý 903 xe, nâng tổng đầu xe công ty mẹ lên 6.261 xe.

Tổng doanh thu năm 2016 đạt 4.519,5 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm 2015, vượt 4,5% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 310,9 tỷ đồng, giảm 5,3% so với năm 2015, vượt 17,8% kế hoạch năm. Cổ tức thực hiện 20%.

Năm 2017, VNS đặt kế hoạch doanh thu 4.025 tỷ đồng, bằng 89% thực hiện năm 2016; lợi nhuận sau thuế 204,8 tỷ đồng, bằng 65,9% thực hiện năm 2016. Cổ tức kế hoạch 12%.

Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên cơ sở doanh thu bình quân 1,83 triệu đồng/xe/ca; giá cước bình quân 15.887 đồng/km và sẽ điều chỉnh theo tình hình thực tế; tỷ lệ chia doanh thu cho anh em lái xe theo tỷ lệ hiện hành và được điều chỉnh tùy vào tình hình thực tế; chi phí lãi vay chiếm 2,1% doanh thu; chi phí khấu hao 13% tổng doanh thu; chi phí quản lý điều hành chiếm 22,1% tổng doanh thu.

VNS sẽ đầu tư tối thiểu 750 xe trong năm 2017, thanh lý 1.050 xe cũ nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ. Phát triển thêm khách hàng sử dụng thẻ thanh toán online, kết hợp với các ứng dụng thanh toán khác nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng của khách.

Năm nay, VNS tiếp tục thực hiện phương án tái cấu trúc công ty 2016 – 2020, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai, phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc công ty, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và đầu tư theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát với tình hình thực tiễn trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.

