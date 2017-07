Cụ thể, “Despacito” đã vượt qua “Sorry" để lập nên kỷ lục mới này.

Chỉ cần 6 tháng kể từ khi phát hành, Despacito đã gây nên một “cơn sốt” lớn trên toàn cầu và ca khúc này vừa xác lập thêm một kỷ lục khủng.

Cụ thể, phiên bản gốc Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee cùng phiên bản remix có sự góp giọng của Justin Bieber đã đánh bại siêu hit Sorry của chính Justin Bieber để trở thành ca khúc được stream nhiều nhất thế giới trên tất cả các nền tảng.

MV Despacito

Despacito đạt 4.6 triệu lượt stream và hiện vẫn đang đạt No.1 tại Mỹ, Anh, Úc, đã vượt qua Sorry và nhiều phiên bản remix khác nhau của ca khúc này với tổng cộng 4.38 lượt stream cộng lại (số liệu từ Universal Music Group).

Despacito là bài hát latin nổi tiếng nhất thời gian qua với giai điệu bắt tai, ấn tượng. Sau khi phát hành được ít lâu, phiên bản remix với Justin Bieber được ra mắt và tiếp tục nhận được sự chú ý vô cùng lớn.

Với lượt view hàng ngày vẫn giữ mức 19 - 20 triệu lượt xem, Despacito hứa hẹn sẽ nhanh chóng lập được nhiều kỷ lục mới và có cơ hội lật đổ cả 2 ca khúc đang đứng top đầu BXH thế giới về lượng view ở hiện tại (Gangnam Style và See You Again), chỉ sau vài tháng ít ỏi mà Despacito đã vượt ngưỡng 2,6 tỷ view.

