Sáng 12-5, đoàn kiểm tra liên ngành của quận Ngô Quyền đã đến kiểm tra quầy bán thịt của chị Xuyến, người bị đổ luyn và phân vào thịt sáng ngày 11-5. Theo đó, chị Xuyến không được bán thịt lợn ở chợ Lương Văn Can nữa.

Tổ trưởng tổ quản lý chợ Lương Văn Can (thuộc phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) xác nhận: Sáng 12-5, đoàn kiểm tra liên ngành của quận Ngô Quyền và phường Máy Tơ đã đến kiểm tra quầy thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến tại chợ Lương Văn Can.

“Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm Phòng kinh tế, Phòng Y tế, Trạm thú y quận Ngô Quyền, UBND phường, tổ quản lý chợ Lương Văn Can. Chị Xuyến vi phạm quy định giết mổ không qua lò mổ nên đoàn kiểm tra yêu cầu chị Xuyến không bán thịt lợn ở chợ Lương Văn Can nữa” - ông Phượng, Tổ trưởng tổ quản lý chợ Lương Văn Can cho biết.

Sáng 12-5, chị Xuyến vẫn bán thịt lợn và được người dân ủng hộ; trưa 12-5, các cơ quan chức năng đã "dẹp" hàng của chị.

Rất nhiều người bức xúc về việc nêu trên. Người dân xung quanh ủng hộ chị Xuyến và mong muốn chị Xuyến được bán hàng ở chợ Lương Văn Can.

Ông Bùi Văn Luyện, Chi cục trưởng chi cục Thú y Hải Phòng cũng bày tỏ tâm tư về vấn đề trên khi trao đổi với Pháp luật TPHCM. “Chợ Lương Văn Can là chợ lớn của Hải Phòng, do ngành Công thương quản lý. Sự việc ở chợ Lương Văn Can khiến chúng tôi rất đau lòng. Nếu cơ quan chức năng có xử lý thì cũng nên xét tới sự khó khăn của bà con nông dân. Chúng ta không khuyến khích những tiểu thương bán hàng phá giá, giết mổ không có kiểm duyệt nhưng nên có hướng dẫn họ để có thể giúp bà con nông dân giải phóng thịt lợn. Việc kiểm tra ở chợ Lương Văn Can thuộc về trạm thú y Ngô Quyền. Theo tôi, trong thời gian nhạy cảm như này, chúng ta xử lý sao có tình, có lý, đúng quy định của pháp luật để không gây bức xúc cho người dân”.