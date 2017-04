Khi lái xe vào mỏ mua đá, giữa Trung và em ruột của chủ mỏ đá xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Trung rút dao đâm chết nạn nhân.

Hình minh họa

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Phan Sỹ Trung (SN 1986, trú phường Long Thủy, TX. Phước Long) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, sáng ngày 26/4, Trung điều khiển chiếc xe tải ben vào mỏ đá của ông Trần Thanh Huệ (thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập, TX Phước Long) để chở đá.

Tại đây, giữa Trung và anh Trần Thanh An (em ruột ông Huệ) xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Sau đó, Trung đã dùng dao đâm anh An bị thương rồi bỏ đi.

Anh An được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong. Biết anh An đã chết ngay trong ngày, Trung đã đến công an đầu thú.

Hiện, nội vụ đang được Công an tỉnh Bình Phước điều tra theo quy định của pháp luật .

Hồ Giàu