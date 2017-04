Hàng rào thép gai và nhiều đoạn dây thừng cỡ lớn được ban tổ chức lễ hội Đền Hùng dựng lên tránh tình trạng du khách leo trèo ở những nơi nguy hiểm khi lượng người đổ về quá đông.

Sáng 5/4 (mùng 9/3 âm lịch), hàng nghìn du khách sớm có mặt tại Đền Hùng (Phú Thọ). Theo ban tổ chức lễ hội tổ chức sớm từ ngày 1 - 4/4, dự kiến đón 3 triệu lượt du khách trong một tuần diễn ra sự kiện.

Để công tác an ninh được đảm bảo tốt nhất, năm nay ban tổ chức phối hợp với công an tỉnh gia cố và dựng mới hàng rào B40 dài khoảng 70 m (đoạn gần cổng chính) để tránh tình trạng du khách băng rừng trèo vào con đường chính lên đền Thượng.

Trao đổi với Zing.vn, Đại tá Hà Minh Tân - Phó giám đốc công an tỉnh Phú Thọ cho biết năm nay toàn tỉnh Phú Thọ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự dịp giỗ Tổ Hùng Vương. Ngoài ra, còn có lực lượng của Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải tăng cường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách thập phương.

Ngoài ra, nhiều đoạn dây thừng cỡ lớn cũng được chăng lên dọc lối đi từ cổng chính qua đền Hạ, đền Trung dài khoảng 150 m. Theo ông Nguyễn Duy Anh (Phó ban Quản lý di tích đền Hùng) việc chăng dây đề phòng du khách quá đông, tràn qua hai bên đường và mọi người cũng có chỗ bám tay.

"Sáng mai, hàng triệu người sẽ đổ về đền Hùng, chúng tôi chăng dây để đề phòng tình huống xấu nhất, giúp đảm bảo an toàn cao nhất cho du khách", ông Duy Anh nhấn mạnh.

Dọc lối đi lên từ bãi gửi ôtô đến khu vực cổng chính, nhiều du khách tranh thủ nghỉ ngơi. Anh Nam (quê Hải Phòng) cho biết anh và gia đình đến sớm một ngày để tránh tắc đường, chọn được phòng nghỉ thích hợp để sáng hôm sau có thể tham gia chính hội.

Lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động bố trí rải rác từ cổng chính lên đền Thượng. Nhiệm vụ chính của họ là đảm bảo an toàn và nhắc nhở người dân đi đúng phần đường, không leo trèo nguy hiểm.

Sáng 5/4, trước chính hội đền Hùng một ngày, hàng nghìn du khách leo từ cổng chính lên đền Thượng để vãn cảnh, thắp hương.

Tại đền Thượng, nhiều du khấn vái cầu mong sức khỏe, tài lộc.

Dự kiến, sáng 6/4 Đền Hùng sẽ đón hàng trăm nghìn lượt khách. Ban tổ chức khẳng định sẽ làm tất cả để nơi đây không bị hỗn loạn như năm 2016.

Trao đổi với Zing.vn, Trung tá Vũ Đình Trụ, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết để đảm bảo nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn phương tiện tại lễ hội đền Hùng, Phòng CSGT đã tham mưu cho Ban giám đốc công an tỉnh bố trí tối đa lực lượng và các phương tiện làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo việc đi lại cho bà con nhân dân và du khách thập phương đến với lễ hội Đền Hùng thông suốt và an toàn nhất. Ngoài việc bố trí cán bộ, chiến sĩ trực chốt tại các nút giao thông trọng điểm, lực lượng CSGT còn tổ chức các tổ tuần tra lưu động trên các trục đường chính dẫn vào khu di tích.

Đại úy Nguyễn Văn Thành, Đội trưởng Đội Tuần tra Kiểm soát số 1-2 (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết từ ngày khai hội, lượng khách đổ về chưa thực sự đông nhưng đội vẫn đảm bảo duy trì quân số tại chốt cả ngày đêm.

"Dự báo trong hai ngày chính hội (5 và 6/4) chắc chắn du khách đến với Đền Hùng sẽ đông hơn rất nhiều. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống căng thẳng nhất”, đại úy Thành khẳng định.

