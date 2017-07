Đức Phúc dường như lại đăng quang lần thứ 2 sau khoảnh khắc khiến khán giả dậy sóng với diện mạo mới đêm qua.

Tại mùa thứ 3, bằng thực lực và sự dìu dắt của “họa mi tóc nâu”, Đức Phúc đã xuất sắc giành được ngôi vị cao nhất của The Voice - Giọng hát Việt. Hòa cùng với những giọt nước mắt xúc động của Đức Phúc là niềm vui và tự hào vô cùng của người thầy Mỹ Tâm.

Đức Phúc ở khoảnh khắc đăng quang năm 2015.

Thầy trò Mỹ Tâm - Đức Phúc với liên khúc sôi động tại đêm Chung kết.

Dù hội tụ đầy đủ yếu tố thuộc về năng lực của một nghệ sĩ nhưng ngoại hình chính là “điểm yếu” khiến Đức Phúc chưa thật sự tỏa sáng trước công chúng, cho dù cậu chàng sở hữu một giọng hát vô cùng cảm xúc.

Vốn ở hữu giọng hát ấm áp, nội lực, thế nhưng ngoại hình “kém xinh” luôn là nỗi ám ảnh với Đức Phúc.

Đó cũng là lý do khiến quán quân The Voice 2015 đã nỗ lực giảm cân đến 14 kg để thay đổi bản thân. Tuy nhiên, phần gương mặt chưa thật sự ưa nhìn vẫn khiến học trò Mỹ Tâm chìm dần giữa hàng loạt ca sĩ mới điển trai của showbiz. Đây cũng là lý do chính khiến chàng trai này quyết định thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ để tự tin hơn với con đường hoạt động nghệ thuật.

Đức Phúc sau quá trình giảm cân cũng đã nhận được phản ứng tích cực từ dư luận…

… Tuy nhiên, Đức Phúc vẫn bị cư dân mạng “chê bai” vì gương mặt chưa đủ ưa nhìn.

Dù những sản phẩm âm nhạc thì ngày càng chất lượng.

Để giờ đây, ngay chỉ vừa tối qua (29/7) chỉ sau khi đoạn clip dài 2 phút được đăng tải lên mạng xã hội, Đức Phúc với gương mặt mới đẹp trai như “thần tượng Hàn Quốc” đã khiến toàn thấy khán giả biết đến cậu phải bất ngờ tột độ. Cùng với nét đẹp thanh tú và sắc nét hơn trước, Đức Phúc không chỉ khéo léo khoe gương mặt “nam thần” của mình, cậu bé “mũm mĩm” ngày nào còn khoe được chất giọng sâu lắng trong bản hit gây sốt của mình trước đó “Ánh nắng của anh“.

Ngay lập tức, đoạn clip được cư dân mạng truyền tay nhau chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Đa số đều bất ngờ, khen ngợi và ủng hộ diện mạo mới quá hoàn hảo này của Đức Phúc.

Ngoại hình như sao Hàn của Đức Phúc sau phẩu thuật thẩm mỹ.

Chỉ một ánh nhìn cũng làm tim ai xao xuyến.

Nếu như HLV Mỹ Tâm vừa chính thức được “minh oan” trước nghi án đạo nhạc cũng như MV Đâu chỉ riêng em cán mốc 10 triệu lượt view thì Đức Phúc cũng có “màn trở lại” không thể ấn tượng hơn nữa. Nói không ngoa, đêm qua mới chính là đêm đăng quang ngôi vị Quán quân của cô trò Mỹ Tâm - Đức Phúc. Rõ ràng, cả hai chính là những “ngôi sao” sáng nhất bầu trời showbiz đêm qua rồi!

Đêm qua giống như đêm đăng quang ngôi vị Quán quân của cô trò Mỹ Tâm - Đức Phúc được lặp lại một lần nữa..

Nhật Hưng