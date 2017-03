Bộ Công Thương đang lên kế hoạch xây trung tâm nhiệt điện khoảng 5 tỉ USD tại tỉnh Long An, sát cạnh Cần Giờ khiến TP.HCM lo ngại bị ô nhiễm.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về vị trí cụ thể của trung tâm nhiệt điện Long An. Theo đó, Trung tâm Điện lực Long An đang trong giai đoạn lập quy hoạch nghiên cứu và chọn địa điểm. Dự kiến trung tâm này sẽ được xây dựng và vận hành từ năm 2024 để giúp giải quyết việc thiếu điện của miền Nam.

Tận dụng đường sông Soài Rạp

Theo tính toán của đơn vị tư vấn, dự kiến nhu cầu than tiêu thụ cho trung tâm nhiệt điện Long An sẽ lên đến gần 10 triệu tấn/năm. Nguồn than sẽ lấy từ Úc, Indonesia về cảng nhập than trung tâm điện lực Long An theo tuyến sông Soài Rạp.

Vì thế, đơn vị tư vấn đưa ra phương án tận dụng ưu thế của tuyến đường sông Soài Rạp đã được TP.HCM đầu tư nạo vét để làm cảng cho tàu chở than phục vụ trung tâm nhiệt điện. Hiện tuyến sông đã đón được tàu biển 50.000 tấn và tương lai còn nạo vét sâu hơn để đón được tàu đến 70.000 tấn.

Vị trí dự án được đề xuất chọn là tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc (Long An).

Cạnh đó, Bộ GTVT cũng ủng hộ xây dựng cảng trung tâm điện lực Vĩnh Tân tại xã Phước Vĩnh Đông vì đây là vị trí duy nhất đủ điều kiện tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 tấn. Tổng cục Năng lượng cũng thống nhất đề nghị xây nhiệt điện Long An tại xã Phước Vĩnh Đông.

Hai vị trí được ưu tiên đặt nhà máy nhiệt điện Long An nằm sát nách khu đô thị cảng Hiệp Phước của TP.HCM. Ảnh: MP

Ô nhiễm hủy hoại đô thị

UBND TP.HCM lại không đồng tình với việc xây dựng nhiệt điện Long An tại xã Phước Vĩnh Đông vì nhiều hạn chế.

Phía TP.HCM cho rằng nếu thực hiện dự án tại vị trí này thì phải tốn kém cho việc san lấp mặt bằng và nắn trả lại hướng thoát lũ. Ngoài ra, đoạn sông qua khu vực này hẹp, uốn khúc và luồng chính Soài Rạp khó bố trí cảng than. Nó cũng không đảm bảo an toàn cho giao thông hàng hải tàu bè ra vào cảng Hiệp Phước.

Đại diện Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận (đơn vị được TP.HCM giao chủ trì thực hiện dự án khu đô thị cảng Hiệp Phước) nhận xét thêm: “Về giao thông, trung tâm nhiệt điện nằm ở xã Phước Vĩnh Đông, gần xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP.HCM) thì không có hệ thống đường bộ, chỉ có tuyến đường Nguyễn Văn Tạo đi sang. Trong khi đó, theo đồ án quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.000, khu đô thị Hiệp Phước đã được UBND TP phê duyệt thì đây là tuyến đường trục chính của khu đô thị, không phù hợp để làm tuyến giao thông vận chuyển nguyên liệu cho trung tâm nhiệt điện”.

Cạnh đó, UBND TP cũng cho rằng dù có sử dụng công nghệ mới, nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu than nếu đặt tại đây sẽ tiềm ẩn rủi ro cao về môi trường như phát tán bụi, xả thải tro xỉ than, nước thải công nghiệp. Đáng chú ý, nếu đặt trung tâm nhiệt điện Long An tại xã Phước Vĩnh Đông, cộng với việc huyện Cần Giuộc nằm giữa các luồng kênh rạch và với hướng gió chủ đạo của khu vực miền Nam là tây nam thì sẽ gây ô nhiễm môi trường cho khu vực này rất lớn. Điều này ảnh hưởng đến quy hoạch khu đô thị cảng Hiệp Phước vốn đang được TP.HCM phát triển thành khu đô thị loại 1 ven cảng quốc tế quy mô lớn, hiện đại và là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế-xã hội cho TP.HCM.

“Trung tâm nhiệt điện Long An ở vị trí này cách TP.HCM chỉ với con sông Soài Rạp còn có khả năng ảnh hưởng đến môi trường sinh thái nuôi trồng thủy sản khu vực huyện Cần Giờ” - UBND TP lo lắng.

Có 3 vị trí được chọn

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2011-2016 có xét đến năm 2030, Trung tâm Điện lực Long An gồm hai nhà máy nhiệt điện có tổng công suất là 2.800 MW. Công suất này có thể nâng thêm bằng cách xây thêm một hoặc hai nhà máy nữa khi cần thiết.

Có ba vị trí đặt nhà máy được giới thiệu gồm tại xã Long Hựu Tây, xã Long Hựu Đông (đều thuộc huyện Cần Đước, Long An) và xã Phước Vĩnh Đông (huyện Cần Giuộc, Long An). Cuối cùng tỉnh Long An và nhiều đơn vị đang thiên về vị trí thứ ba khiến TP.HCM lo lắng.

Liên quan đến việc lựa chọn vị trí, Bộ TN&MT cho rằng nó phải nằm ở nơi phù hợp với các quy hoạch có liên quan, trong đó có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Long An. Tuy nhiên, nó phải bảo vệ được hệ sinh thái sông Vàm Cỏ, sông Cần Giuộc và bảo vệ môi trường không khí, trong đó đặc biệt lưu ý không khí phát tán ảnh hưởng đến TP.HCM.

Theo thông tin Pháp Luật TP.HCM có được, trong một cuộc họp với Bộ Công Thương mới đây, một lãnh đạo UBND tỉnh Long An cho biết: “Ngoài việc phù hợp với quy hoạch của tỉnh, vị trí này thuận lợi về giao thông, có sông Soài Rạp để vận chuyển than và gần đường Nguyễn Văn Tạo để đấu nối trực tiếp vào đại lộ Nguyễn Văn Linh ở TP.HCM”.