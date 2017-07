Một hộ dân để phương tiện lấn lối đi đã bị nhóm côn đồ xông vào nhà đánh chém, cướp tài sản...

Nhóm côn đồ xông vào nhà dân đánh chém, cướp tài sản (ảnh cắt từ clip)

Chiều 21/7, cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP. HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bá Dũng (SN 1998, ngụ Q.7) và Nguyễn Minh Tân (SN 1987, ngụ Q.4) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” và “cướp tài sản”.

Trước đó, tối 16/7, Dũng điều khiển xe ô tô 7 chỗ BKS: 50F-201.96 về nhà. Khi đi ngang nhà số 75 đường 33 (P.Phú Thuận, Q.7) thì gặp nhóm người nhà chị Lê Thị Ngọc Phượng (chủ nhà) đang ngồi chơi và đậu xe máy trước nhà lấn ra đường làm xe của Dũng đi qua khó khăn nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại.

Video nữ chủ nhà bị đâm chém chí mạng chỉ vì để xe lấn lối đi

Khi về tới nhà, Dũng điện thoại cho Tân rủ đi đánh trả thù. Ngay lập tức, Tân mang theo một con dao Thái Lan chạy xe Attila BS 52Z5-9225 qua nhà Dũng. Trước khi đi, Dũng cũng thủ theo một ống tuýt sắt để làm hung khí. Thấy Dũng và Tân đi đánh nhau, “Tý Khùng” (chưa rõ nhân thân lai lịch) cùng đi theo hỗ trợ.

Cả nhóm kéo sang nhà chị Phượng gây hấn. Thấy anh Lăng Tuấn Khôi (SN 1972, ngụ Q.3) đang đứng trước nhà chị Phượng, chúng lao đến tấn công tới tấp khiến nạn nhân ngã gục. Nhóm người này còn xông vào trong nhà chị Phượng đập phá loạn xạ gây nên cuộc hỗn chiến kinh hoàng.

Dù chị Phượng cố van xin nhưng cả nhóm của Dũng vẫn lao vào cố tình truy sát. Trong đó, Tân dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người chị Phượng nhưng may nhờ nạn nhân chụp được thùng nhựa che đỡ nên chỉ bị thương. Sau đó, đối tượng này còn cướp luôn chiếc điện thoại iPhone 6S của nạn nhân.

Tiếp đó, nhóm côn đồ này còn đánh anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1997, ngụ Q.7) gãy xương tay và gây thương tích cho nhiều người khác. Trước khi bỏ đi, băng nhóm của Dũng thấy cọc tiền 60 triệu của chị Phượng rơi xuống dưới nhà nên lấy luôn.

Khi nhóm côn đồ đã bỏ đi, các nạn nhân mới được người dân đưa đi cấp cứu và trình báo công an. Qua điều tra truy xét, cơ quan Công an Q.7 đã bắt được Dũng và Tân. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.

Mai Huyên