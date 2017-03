Sáng nay, 11.3, tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (TP. Vinh, Nghệ An), Báo Tuổi trẻ, Bộ GDĐT phối hợp với Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức buổi tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2017 cho đông đảo học sinh lớp 12 đến từ nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại đây, đại diện Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Bộ GDĐT thông tin đề năm nay sẽ vừa sức với học sinh.

Một HS đang đặt câu hỏi nhờ Ban tư vấn giải đáp. Ảnh: Trần Tuấn Buổi tư vấn với sự tham gia của Ban tư vấn có gần 20 thành viên là đại diện Bộ GDĐT, Tổng cục dạy nghề (Bộ LĐTBXH), đại diện khối các trường Công an, Quân đội và nhiều trường ĐH lớn khác trong cả nước và sự có mặt của rất đông đảo học sinh. TS Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GDĐT đã cung cấp những thông tin chính thức, mới nhất, thông tin chung về kì thi THPT quốc gia năm nay và thông tin về xét tuyển CĐ, ĐH. Theo đó, nội dung kiến thức của đề thi năm nay vẫn chủ yếu từ sách giáo khoa lớp 12. Trong đó, 60% là kiến thức cơ bản, 40% là kiến thức là để phân loại thi sinh. Đề thi năm nay được bố trí theo thứ tự câu hỏi từ dễ đến khó, nhằm kích thích thí sinh làm bài, rút ngắn được thời gian khi thí sinh không phải mất thời gian đọc hết đề rồi mới lựa chọn câu dễ làm trước. Đặc biệt, TS Hồng thông tin đề thi năm nay chắc chắn sẽ vừa sức với học sinh. "Lý do là những năm trước chuyên gia ra đề rồi đưa ra cho học sinh thi. Nhưng năm nay cái mới đó là Bộ GDĐT xây dựng ngân hàng câu hỏi, mời các chuyên gia đến làm, làm xong còn đem đi thử nghiệm với chính học sinh lớp 12. Sau đó đánh giá lại những câu nào quá khó cần loại bỏ, điều chỉnh. Cho nên đề rất phù hợp với các em, bởi vì đã có quá trình thử nghiệm thực tiễn" - TS Hồng lý giải. Phần tiếp theo là tư vấn các câu hỏi của học sinh. Phần này có rất nhiều câu hỏi thắc mắc được học sinh gửi đến như: Có phải các trường ĐH ở phía nam đào tạo tốt hơn, chất lượng hơn các trường phía bắc hay không? Em thích nộp hồ sơ tuyển sinh vào ngành mình thích, nhưng cha mẹ em lại bảo em nộp vào ngành cha mẹ chọn, vậy em nên làm thế nào?, Nên chọn ngành thi sau này dễ xin việc vì xã hội đang cần hay chọn ngành mình yêu thích, đam mê... Tất cả các câu hỏi sau đó đã được chuyên gia tư vấn thay nhau giải đáp đầy đủ giúp các em giải có định hướng tốt hơn. Ngoài phần tư vấn chung, ở rất nhiều nhóm ngành tư vấn chuyên sâu cũng đã được chuyên gia giải đáp, tư vấn khi các em học sinh có nhu cầu. Trần Tuấn