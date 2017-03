"Em nghĩ bị bạn chơi “xỏ” nên về mách mẹ. Mẹ bảo "để tao xử nó” và vào lớp tát bạn hai bạt tai".

Câu chuyện này được một học sinh ở TP.HCM kể lại. Em cho biết, sự việc xảy đã ba năm, khi em đang học lớp 9 một trường học ở quận Thủ Đức. Vì nghĩ bạn đánh mình nên đã về mách với ba mẹ. Sau đó, mẹ của em đã đến lớp đánh người bạn kia. Hiện tại, em đã học lớp 12, nhưng vẫn nguyên cảm giác xấu hổ mỗi lần nhớ lại.

Vì vết xước trên mặt con, một phụ huynh là giáo viên ở Đà Nẵng lao vào trường tát vào mặt cô giáo

Lần đó, cả nhóm đang giành nhau hộp mỹ phẩm của một bạn nữ mới mua thì bạn An vung tay trúng mặt em. Em nghĩ bị bạn chơi xỏ nên vào đánh lại. Hai đứa đánh nhau, cô chủ nhiệm biết sự việc đã phạt. An nói rằng do sơ ý chứ không cố tình đánh vào mặt em. Còn em thì cho rằng nếu không cố tình, bạn không thể đánh em đau như vậy. Cô bắt cả hai đứa lau bảng một tuần và viết tự kiểm điểm có chữ kí của phụ huynh.

Nghĩ bạn An không thành thật, khi ra về em nói với bạn rằng "Mày chờ đó". Khi em mách mẹ bị bạn đánh thì mẹ bảo “Sao lại để nó đánh, lần sau phải đánh lại nó”. Rồi mẹ nói “Để tao xử nó”.

Hôm sau, mẹ chở em đến trường và đi thẳng vào lớp. Mẹ hỏi “An là thằng nào?". Một số bạn trong lớp chỉ An cho mẹ, thì mẹ tiến gần lại và hét lên “Sao mày lại đánh nó. Mày đánh con tao, tao cho mày chết. Mày dám động đến con tao à?Mày là đồ mất dạy”.

Mẹ tát An hai bạt tai . Em không biết nói gì, còn An chỉ ôm đầu khóc. Nhiều bạn nữ trong lớp hét ầm lên. Một số bạn đi tìm cô chủ nhiệm. Cô vào lớp ngăn mẹ lại.

Cô nói với mẹ rằng “Chị bình tĩnh đi nào. Sự việc hôm qua tôi đã tìm hiểu, là do các em cướp nhau một hộp mỹ phẩm. Em An không cố ý khi đưa tay trúng mặt H. Hai em đánh nhau, tôi đã phạt phải lau bảng một tuần và viết bản tự kiểm điểm, có chữ ký của phụ huynh. Chị không nên vào lớp đánh em An”.

Tuy nhiên, trước khi về, mẹ vẫn quay lại dặn em "Đứa nào động vào con, con cứ về mách mẹ”.

Lúc đó, nhiều bạn trong lớp vây quanh An. Cô chủ nhiệm an ủi bạn và nói với cả lớp rằng “Cô rất buồn vì sự việc xảy ra ngày hôm nay. Mẹ bạn H nóng quá, không kìm chế được cả xúc dẫn tới hành động như vậy. Cô xin lỗi An và cả lớp vì xảy ra sự việc này”.

Lúc ấy, nhiều bạn nhìn em với ánh mắt kiêng nể lẫn chê trách. Một số bạn nói với em "Mày sướng thế, có mẹ như vậy thì sợ gì, từ nay đứa nào làm gì mày cứ về mách mẹ luôn".

Một bạn nói khá to "Tốt nhất đừng động vào thằng H, không thì ăn đòn như chơi. Đừng chơi với nó nữa”.

Em biết mẹ làm vậy vì thương em, nhưng hình ảnh mẹ vào lớp tát An khiến em rất xấu hổ. Em cũng hối hận vì đã mách mẹ. Vì thế mà sau đó nhiều bạn đã không chơi cùng em nữa.

Tuệ Minh ghi