Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ xác định, làm rõ việc nhóm lừa đảo trên đã chiếm đoạt của các bị hại tại 21 tỉnh, thành với số tiền gần 6 tỉ đồng

Từ trái qua: Michael IkeChukwu Leonard, Bình, Nhi, Uyển sau khi bị bắt

Ngày 3.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

4 bị can gồm Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria); Huỳnh Hạ Bình (26 tuổi), Huỳnh Hạ Uyển (24 tuổi, là 2 chị em ruột, cùng đăng ký thường trú tại 141/29E Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8); Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, ngụ 180/1 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, cùng TP.HCM). Trong đó, Michael IkeChukwu Leonard được xác định là người cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.

Bình (trái) và Nhi

Theo kết luận điều tra, Huỳnh Hạ Bình và Huỳnh Hạ Uyển là hai chị em ruột. Từ 2014, Bình chung sống như vợ chồng với Micheal tại Campuchia.

Sau một thời gian, nhóm Bình, Uyển, Nhi bắt đầu tham gia đường dây lừa đảo do Landlord (chưa xác định được nhân thân, lai lịch, bạn của Micheal) môi giới, hướng dẫn phương thức hoạt động.

Thủ đoạn của nhóm này là lên mạng xã hội tự giới thiệu là doanh nhân thành đạt ở nước ngoài nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn (ly hôn, vợ chết...) để làm quen, tỏ tình với những phụ nữ Việt Nam còn độc thân.

Sau đó, chúng nói muốn tặng quà có giá trị như laptop, iPhone, nữ trang và mỹ phẩm... nhưng viện cớ quà về tới sân bay Nội Bài bị hải quan giữ lại, muốn nhận lại quà phải đóng tiền phạt, rồi hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào tài khoản chỉ định. Tất cả tiền bị hại chuyển đến chúng nhanh chóng rút hết tại thẻ ATM ở Campuchia.

Nhiều nạn nhân tại TP.Cần Thơ sau khi biết mình bị lừa đã viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm Micheal đến cơ quan chức năng. Công an TP.Cần Thơ sau đó đã thành lập ban chuyên án tiến hành phá án.

Micheal IkeChukwu Leonard và Huỳnh Hạ Uyển lúc bị bắt giữ

Ngày 31.3.2016, nhận tin nhóm tội phạm này nhập cảnh vào Việt Nam, lực lượng chức năng TP.Cần Thơ đã triển khai lực lượng đến TP.HCM tiến hành truy bắt.

Khoảng 15 giờ cùng ngày (31.3.2016), ban chuyên án bắt khẩn cấp Michael và Huỳnh Hạ Bình tại một địa chỉ trên đường Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM); đồng thời bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Huỳnh Hạ Uyển tại một chung cư ở đường Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM).

Ngày 1.4.2016, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại một căn hộ trên đường Phan Huy Ích (P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM) để bắt giữ Nguyễn Trần Quỳnh Nhi.

Đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã làm rõ việc Micheal Ikechuku Leonard, Huỳnh Hà Bình đã chiếm đoạt của các bị hại ở 12 tỉnh, thành gồm, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Bến Tre, An Giang, Cà Mau với số tiền là hơn 4 tỉ đồng, Huỳnh Hạ Uyển đã chiếm đoạt của các bị hại ở 2 tỉnh, thành (Cần Thơ, Bình Thuận) số tiền hơn 319 triệu đồng, Nguyễn Trần Quỳnh Nhi đã chiếm đoạt của các bị hại ở 7 tỉnh, thành (Cần Thơ, Bến Tre, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM, Hà Nội, Đắk Lắk) với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Một số vụ việc tại các địa phương khác liên quan đến đường dây lừa đảo này vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Mai Trâm