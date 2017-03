Bị cáo Trần Minh Lợi khẳng định việc làm của mình là chống tiêu cực chứ không phạm tội.

Ngày 24-3, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên tòa xét xử Trần Minh Lợi cùng đồng phạm về các tội đưa và nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Tại tòa, bị cáo Lãnh Thanh Bình, nguyên trung úy, Đội trinh sát Công an huyện Đắk Mil thừa nhận hành vi phạm tội. Bình khai mình được giao nhiệm vụ trinh sát bắt vụ án đánh bạc xảy ra tại xã Thuận An (Đắk Mil) vào ngày 15-1-2016. Sau khi bắt giữ các đối tượng đánh bạc, Trí, An là người nhà các con bạc đã liên hệ với Bình để xin tại ngoại cho người thân.

Theo Bình, sau khi gặp An nhận tiền (60 triệu đồng), Bình nhận được điện thoại từ Lợi nói cần gặp có chút việc. Trước đó Bình không hề biết Lợi. Bình được Lợi cho xem clip quay cảnh Bình nhận tiền. Bình khai mình xin Lợi bỏ qua nhưng Lợi ra điều kiện phải nói rõ chuyện nhận tiền.

Sau đó, Bình bắt xe xuống nhà riêng gặp Lợi. “Khi gặp Lợi ở nhà riêng, Lợi viết ra tờ giấy “Chú mang theo bao nhiêu tiền?”, bị cáo tính trả lời bằng miệng thì ông Lợi ra hiệu không nói mà viết ra giấy. Bị cáo viết ra giấy “Cháu chỉ mang theo 20 triệu”. Lợi viết “Về mang thêm 200 triệu nữa thì chú bỏ qua cho”” - Bình trình bày...

Cũng theo lời khai của Bình, những lần xuống nhà Lợi đưa tiền, các giao dịch đều được Lợi viết ra giấy, dùng điện thoại soạn thảo các trao đổi, xong lại xóa đi. Bình cũng nói rằng những tin nhắn xin xỏ Lợi bỏ qua, gợi ý đưa tiền là đều do Lợi mượn máy của Bình rồi tự nhắn tin gửi vào số máy của Lợi. Bình còn khai Lợi sau đó tiếp tục đòi Bình đưa thêm 300 triệu đồng nữa mới xem xét bỏ qua khiến Bình vô cùng hoang mang. Do hết khả năng tài chính nên Bình đã trình báo sự việc nhận tiền tại ngoại lên cơ quan và làm đơn tố cáo Lợi.

Liên quan đến lời khai của Bình, Lợi phủ nhận việc ra giá nhận tiền để bỏ qua. CQĐT cũng không đủ chứng cứ chứng minh hành vi này của Lợi…

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND đã đọc bản luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo. Viện đề nghị tòa xử phạt Trần Minh Lợi 5-6 năm tù. Lãnh Thanh Bình từ hai năm đến hai năm sáu tháng tù treo...

Tranh luận lại, có luật sư cho rằng Lợi không phạm tội, có luật sư đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Lợi và An, có luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung… Công tố viên đã cảm ơn ý kiến tranh luận của các luật sư và nói sẽ báo cáo lại lãnh đạo.

Phát biểu trước tòa, Trần Minh Lợi rớm nước mắt nói khi dấn thân chống tiêu cực là đã xác định sẽ đối mặt với hiểm nguy. “Chơi lửa bỏng tay, chơi dao thì chảy máu. Tôi chấp nhận nhưng nghĩ tội cho những người dân” - bị cáo Lợi nói và khẳng định việc làm của mình là chống tiêu cực chứ không phạm tội.

Đến 18 giờ 55, phần tranh luận kết thúc. Tòa tuyên bố nghị án kéo dài, dự kiến ngày 27-3 sẽ tuyên án.