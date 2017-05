Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An có công văn gửi tỉnh Thanh Hóa dừng ngay việc đổ thải trên vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Liên quan đến việc tàu xả bùn thải trên vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa và để giám sát việc xả thải trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh Nghệ An giao UBND thị xã Hoàng Mai chỉ đạo chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi tình hình xả thải của các tàu trên vùng biển giáp ranh; báo cáo lên các cấp chính quyền phối hợp để giải quyết kịp thời. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chỉ đạo Đồn Biên phòng Quỳnh Phương tuần tra liên tục để giám sát việc xả thải của các tàu tại vùng biển giáp ranh, xử lý sai phạm trong thẩm quyền nếu phát hiện các tàu đổ thải sai quy định tại vùng biển Nghệ An. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc sở tiếp tục quan trắc, giám sát nước biển khu vực thị xã Hoàng Mai, nắm bắt tình hình và xử lý kịp thời. Trước đó, ngày 8/5 khi nhận được báo cáo của UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) về việc tàu xả thải giữa vùng biển giáp ranh Nghệ An và Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã phối hợp với thị xã Hoàng Mai, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin, tiến hành lấy mẫu nước biển để phân tích. Qua kiểm tra, xác minh, từ đầu tháng 5/2017 đến nay, có một số tàu hút bùn đất từ Cảng biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã tiến hành đổ thải tại vùng biển gần bờ của tỉnh Thanh Hóa giáp ranh với tỉnh Nghệ An ở vị trí cách địa phận vùng biển thôn Tân Minh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai 250m đến 300m và cách xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 150m). Mỗi ngày tàu xả thải từ 7 đến 10 lượt với dung tích đổ thải khoảng 200 -300m3. Với tần suất và vị trí xả thải như trên đã dẫn đến việc trong nhiều ngày qua vùng biển gần bờ thị xã Hoàng Mai có màu sắc khác lạ; gần bờ nước có màu đen, cách bờ 30 - 45m có màu đục, phía ngoài có màu xám. Theo kết quả phân tích mẫu nước biển tại bãi biển Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai ngày 2/5/2017, tại khu vực bãi biển phường Quỳnh Phương có thông số chất thải rắn lơ lửng (TSS) vượt 2,78 lần. Như vậy, việc đổ thải có tác động đến hệ sinh thái biển, ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi, nuôi trồng thủy sản, hoạt động du lịch cũng như tâm lý và đời sống sản xuất của người dân vùng biển giáp ranh Nghệ An và Thanh Hóa./.