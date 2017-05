Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ xe tải đâm liên hoàn khiến 2 người tử vong trên QL1A Bắc Giang.

Ngày 3/5, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh này yêu cầu chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Giang khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm đối tượng được cho là cố tình đâm chết người.

Xe tải đi ngược chiều đâm chết hai người.

Trước đó, như Pháp luật Plus phản ánh, vào khoảng 17h (2/5), trên QL1A đoạn qua thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra vụ TNGT khiến hai người tử vong tại chỗ.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang thông tin, vào thời gian trên, xe tải mang BKS 98C-002.17 do ông Đào Mạnh Hà (SN 1977, ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn, khi đi đến địa phận nói trên thì bất ngờ lấn làn rồi va chạm với xe ô tô 4 chỗ mang BKS 98A-005.77 do ông Phạm Xuân Phụng (SN 1962, ở Yên Thế, Bắc Giang) điều khiển đi chiều ngược

Chưa dừng lại, xe tải nói trên tiếp tục tông trực diện vào xe máy mang BKS 12B-086.35 (trên xe có 1 nam và 1 nữ) đi ngược chiều. Hậu quả, 2 nạn nhân đi xe máy tử vong tại chỗ.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong nói trên được xác định là Nông Văn Hùng (SN 1994) và Nông Thị Vân (SN 1996) cùng ở xã Hồng Thái, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nói trên là do lái xe Đào Mạnh Hà điều khiển xe đi sai làn đường.

Video xe tải đâm liên hoàn khiến 2 người tử vong trên QL1A Bắc Giang:

Phú Đô