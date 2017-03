Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến nhiều người đi đường không kịp can ngăn. Hiện danh tính nạn nhân chưa được xác minh.

Theo thông tin trên báo CAND cho biết, chiều ngày 1/3 tại khu vực cầu Rạch Miễu, thuộc khu vực khu phố 2, phường 6, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử. Nạn nhân hiện chưa xác định rõ là nam hay nữ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h, nhiều người đang đi trên đường bất ngờ chứng kiến cảnh một người điều khiển xe máy mang BKS 63B8-119.95 dựng xe giữa cầu Rạch Miễu, sau đó leo qua lan can thành cầu gieo mình xuống sông Tiền. Ngay sau đó, người dân đã thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra ban đầu, trong cốp xe mô tô còn dựng trên cầu có 1 quyển sổ hộ khẩu mang tên chủ hộ là Thiệu Quang Sự, 1 CMND, 1 giấy phép lái xe cùng mang tên Thiệu Thị Phi Yến (24 tuổi, ngụ xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) và hơn 1 triệu đồng tiền mặt.

Hiện cơ quan công an đang gấp rút tiến hành xác minh danh tính của nạn nhân trên.

Trước đó một ngày, ngày 28/2, công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cũng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một học sinh nhảy cầu tự tử.

Như Báo Giao thông đưa tin vụ việc xảy ravào khoảng 7h sáng cùng ngày tại khu vực cầu Nghèn (Km 493+447 QL1A), thuộc địa phận thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo một số người dân sống gần hiện trường cho hay: Vào thời điểm trên, em T. Đ (học sinh lớp 11, trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc), trú ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cùng bạn đi học. Khi đi đến giữa cầu Nghèn thì Đ. nói với bạn dừng xe rồi bất ngờ trèo lên lan can cầu, gieo mình xuống sông tự vẫn.

