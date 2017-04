Ngày 17-4, hai chiến đấu cơ US F-22 Raptor của Mỹ đã chặn đứng hai máy bay ném bom Tu-95 Nga ngoài khơi biển Alaska, Tờ CNN dẫn tin từ Lầu Năm Góc. Ngày 17-4, hai chiến đấu cơ US F-22 Raptor của Mỹ đã chặn đứng hai máy bay ném bom Tu-95 Nga ngoài khơi biển Alaska, Tờ CNN dẫn tin từ Lầu Năm Góc. Ngày 17-4, hai chiến đấu cơ US F-22 Raptor của Mỹ đã chặn đứng hai máy bay ném bom Tu-95 Nga ngoài khơi biển Alaska, Tờ CNN dẫn tin từ Lầu Năm Góc.

Theo thông tin từ một quan chức quân đội Mỹ, quá trình đánh chặn diễn ra cách quần đảo Kodiak 100 dặm sau khi máy bay Nga bay vào vùng nhận diện phòng không Alaska. Chạm trán F22 của Mỹ và oanh tạc cơ Nga tại bờ biển Alaska. Ảnh:CNN Không có liên lạc radio giữa các phi công của Mỹ và Nga, quan chức Mỹ nói trên CNN. Các quan chức khác của quân đội Mỹ cho rằng việc đánh chặn giữa không trung “được cho là hành động không có gì bất thường và không có nhiều khác biệt với hoạt động trước đây giữa Mỹ và Nga". Trước đó, vào tháng 7-2015, chiến đấu cơ của Mỹ cũng đã tham gia đánh chặn máy bay Nga ngoài khơi California. Hạ nghị sĩ Adam Kinzinger bang Illinois nói trên CNN rằng, Nga đang cố tình chỉ ra sức mạnh quân sự thông qua việc lấn sát bờ biển Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước. “Đây giống như việc phô diễn sức mạnh của Nga và chỉ ra sức mạnh quân sự của Nga luôn quanh đây. Có thể, hành động của Moscow muốn thử xem phản ứng của Washington khi máy bay quân sự Nga đến gần bờ biển Mỹ”, ông Adam Kinzinger nhấn mạnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cũng bộc lộ “hoài nghi” về khả năng cải thiện quan hệ giữa Moscow và Washington sau vụ việc Mỹ tiến hành bắn tên lửa vào căn cứ không quân của Syria. “Hành động này của Nga có thể đẩy quan hệ của hai bên đi xuống ngay lúc này”, ông Trump nói tại buổi họp báo tại Nhà Trắng. Hành động đánh chặn lần này được xem là vụ việc “chạm trán” gần nhất giữa quân đội Nga và Mỹ. (Theo CNN)