Giữa nỗi lo cơm áo gạo tiền, liệu tình yêu có còn bền vững theo thời gian?

Rất ít đôi vợ chồng may mắn cùng yêu nửa kia như nhau. Đối với hầu hết mọi người, chúng ta yêu nhau nhưng thường sẽ có một người dành nhiều tình cảm hơn.

Bạn hãy tự hỏi mình và trả lời một cách thành thật: bạn có yêu anh ấy nhiều hơn khi quyết định ở bên cạnh nhau không? Hay anh ấy yêu nhiều hơn? Và bây giờ, sau nhiều năm, các bạn còn yêu nhau không? Đối với hầu hết các cặp vợ chồng đang gắn bó với nhau, câu trả lời sẽ là có.

Mới đây, một tạp chí lớn của châu Á đã khảo sát một câu hỏi lớn của chị em nhiều thế hệ: "Nên lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu?". Và kết quả sẽ khiến nhiều người nhạc nhiên.

Lựa chọn A: Nghe theo trái tim của bạn

Kể từ khi biết đến tình yêu, ai cũng ước mơ được ở cạnh bên người mình thầm mến. Chúng ta tin rằng đó là tri kỉ của mình. Sau đó, có người yêu đương mãnh liệt và rồi lại đau khổ. Chu kỳ đó lặp đi lặp lại cho đến khi ai đó đồng ý ở bên bạn! Vấn đề là, cảm giác ấm áp mà bạn nhận được khi bên người mình yêu làm bạn muốn được tận hưởng đến suốt cuộc đời.

Khi độc giả được hỏi tại sao họ muốn ở với người mà mình yêu, họ đã đưa ra những lý do thú vị. Lý do phổ biến nhất là: "Tôi tin vào tình yêu của mình. Cuối cùng, người kia sẽ thấy rằng tôi là người phù hợp và cũng yêu tôi". Những lý do khác được đưa ra là "Bởi vì đó là giấc mơ của tôi!" hay "Tôi không thể tưởng tượng được rằng mình có thể sống với người mà mình không yêu? Nó sẽ làm tôi không hạnh phúc."

Tất cả các lý do đều khá chính đáng

Lựa chọn B: Ở bên người sẵn sàng làm tất cả vì bạn

"Bạn có thể sống với người không yêu mình không?" - câu hỏi phổ biến nhất được hỏi bởi những người lựa chọn phương án này. "Hãy tưởng tượng cuộc sống mà người bạn yêu lại để ý người khác. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một mối quan hệ tay ba ... "

Và không phải họ không có lí? Điều gì sẽ xảy ra nếu nửa kia không bao giờ ngừng tìm kiếm tình yêu? Điều gì sẽ xảy ra nếu người kia không nghĩ bạn là tri kỉ? Nó có ảnh hưởng gì đến gia đình không? Chắc chắn là có.

Kết quả khảo sát gây bất ngờ

Hơn 85% người được hỏi đã chọn lựa thực tế hơn: kết hôn với người yêu mình. Và tại sao không? Khi lớn lên, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống không phải là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Nó không phải là luôn luôn xoay quanh tình yêu.

Khi lớn lên, bạn nhận ra rằng bạn thường nhầm lẫn tình yêu với sự thu hút. Sự thu hút giống như làn gió thổi nhẹ vào một ngày hè nóng nực và tình yêu giống như ánh nắng mặt trời ấm áp. Ánh sáng mặt trời luôn tràn ngập trong khi nó vẫn còn đó, nhưng một khi nó đã biến mất, thế giới bắt đầu trở nên ảm đạm và tối tăm.

Cuối cùng, cuộc sống chính là sự ổn định.

Theo Ngọc Trâm (Dịch từ TAP) (Khám phá)