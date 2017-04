Khán giả sẽ thấy David Beckham trong hình tượng hiệp sĩ thời trung cổ, sánh vai với các nam diễn viên hấp dẫn nhất thế giới trong Huyền thoại vua Arthur.

David Beckham từng đảm nhiệm một vai rất nhỏ trong The Man from U.N.C.L.E. Sau phim này, đạo diễn Guy Ritche tiếp tục mời anh đảm nhiệm vai Blackleg Leader trong Huyền thoại vua Arthur Thanh gươm trong đá.

David Bekham trong phim Huyền thoại vua Arthur

David Beckham từng tham gia phim truyền hình Only Fools and Horses: Beckham in Peckham năm 2014, từng là diễn viên khách mời trong các bộ phim The Man from U.N.C.L.E, Outlaws, H&M’s the Road trip.

David Bekham trong phim The Man from U.N.C.L.E

Người thủ vai vua Arthur là ngôi sao phim Pacific Rim - Charlie Hunnam. Đây là một bom tấn có nội dung rất tốt, nhưng rất tiếc lại là bom tấn xịt của năm 2013. Tuy nhiên sau phim này, tài tử nước Anh Charlie Hunnam đã lọt mắt xanh nhiều đạo diễn. Sau Pacific Rim, Charlie Hunnam tham gia Crimson Peak (2015), The Lost City of Z (2016). Anh đã vượt qua 2 ứng cử viên nặng ký Henry Cavill và Jai Courtney, để nhận được vai vua Arthur.

Charlie Hunnam trong vai Vua Arthur

Trong phim về huyền thoại vua Arthur, Charlie Hunnam sẽ thủ vai một hoàng tử lưu lạc trong dân gian. Cho đến một ngày anh rút được thanh kiếm huyền thoại Excalibur ra khỏi phiến đá, anh mới biết được thân phận của mình.

Sau đó anh bị cuốn vào một cuộc chiến tranh siêu nhiên với người chú bạo tàn Vortigern (do Jude Law thủ vai). Với sự trợ giúp của hai chiến hữu Guinevere và Bedivere, Arthur bước vào hành trình chiến đấu cam go giành lại vương quyền. Đặc biệt, sở hữu thanh kiếm ma thuật trong tay, Arthur đã đánh bại rất nhiều thế lực thù địch để giành lại ngôi báu.

Trailer phim "Huyền thoại vua Arthur: Thanh gươm trong đá"

Ngoài Charlie Hunnam, Huyền thoại vua Arthur: Thanh gươm trong đá còn mời được những gương mặt nam diễn viên được yêu thích nhất thế giới như Jude Law, Eric Bana.

Guy Ritche (trái) và Charlie Hunnam

Bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết Vua Arthur, do đạo diễn Guy Ritche, dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 12/5/2017.

Ngọc Diệp