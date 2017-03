Dị ứng, viêm nhiễm âm đạo, khô âm đạo… là những căn bệnh khiến “cô bé” của các chị em phải chịu cảm giác đau đớn khi "yêu".

Dưới đây là một số căn bệnh phụ khoa thường gặp khiến chị em gặp phải cảm giác đau rát khi quan hệ:

Mụn rộp

Không chỉ khiến “cô bé” bị ngứa ngáy, khó chịu và đau đớn khi “yêu”, mụn rộp vùng kín còn có thể làm bạn bị sốt, mệt mỏi. Do việc phải chịu đựng cảm giác đau khi “giao ban” và cảm giác xấu hổ nên nhiều chị em phụ nữ bị mất cảm giác hứng thú và thăng hoa khi quan hệ tình dục. Để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, hãy điều trị triệt để trước khi “lâm trận” đồng thời giữ gìn vệ sinh sạch sẽ để tránh mụn rộp tái phát.

Nhiễm trùng nấm men

Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến “cô bé” bị ngứa, có mùi, dịch màu trắng và bị đau khi quan hệ tình dục. Khi có những triệu chứng này, tốt nhất bạn nên tránh quan hệ vì sẽ gây đau cho bạn và nguy hiểm cho bạn tình đồng thời hãy tới ngay bác sĩ phụ khoa để được khám và điều trị kịp thời.

Bệnh nhiễm trùng nấm men là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến “vùng kín” bị đau đớn khó chịu. Ảnh: Internet

Khô âm đạo

Chứng bệnh này rất thường gặp ở nhiều phụ nữ. Âm đạo bị khô, khiến cho “cậu bé” khó xâm nhập vào “cô bé” trong khi giao hợp hoặc là đã xâm nhập vào rồi nhưng lại khô rát khiến cả hai cùng cảm thấy đau đớn, khó chịu. Để khắc phục tình trạng này, trước khi “yêu” bạn có thể sử dụng dầu bôi trơn hoặc dùng bao cao su để tăng lượng chất nhờn giúp giảm đau và quá trình ra vào thuận lợi hơn.Ngoài ra, một dạo đầu tốt cũng sẽ giúp kích thích “cô bé” tự tiết chất nhờn, tạo điều kiện cho quá trình yêu.

Dị ứng

Dị ứng ở âm đạo cũng khiến phụ nữ bị đau khi “yêu”. Một vài phụ nữ có cơ địa nhạy cảm thường bị dị ứng khi ‘cậu bé’ xâm nhập hoặc dị ứng với bao cao su, thuốc tránh thai, đồ tẩy rửa còn lưu lại khi giặt quần áo, khi tới kì mãn kinh… Khi bị dị ứng âm đạo, chị em phụ nữ không những cảm thấy đau đớn khi quan hệ mà còn làm mất hứng thú “yêu”, lâu dài trở nên lãnh cảm. Để tránh những biến chứng xấu có thể xảy ra, bạn nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Co thắt âm đạo

Co thắt âm đạo là hiện tượng các cơ âm đạo phụ nữ co thắt mạnh không tự chủ trong quá trình sex hay xâm nhập, khiến chị em bị đau. Stress kéo dài là một trong những nguyên nhân khiến chị em bị mắc chứng bệnh này. Nếu bị co thắt âm đạo, bạn sẽ cảm thấy đau đớn cũng như không thể cảm nhận được sự thăng hoa và hưng phấn khi giao hợp, do đó làm giảm niềm vui trong đời sống tình dục của vợ chồng.

Đau kinh niên âm đạo

Chứng bệnh đau kinh niên ở âm đạo là lý do khiến phụ nữ bị đau quằn quại trong suốt quá trình giao hợp. Đây là chứng bệnh vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính, có khoảng 9% phụ nữ bị mắc căn bệnh này. Nếu bị đau trong quá nhiều và kéo dài trong khi quan hệ hoặc khi có vật lạ vào trong âm đạo như sử dụng tampon, bạn nên đến gặp bác sĩ để được chỉ định hướng điều trị kịp thời.

U nang buồng trứng

Bệnh u nang buồng trứng sẽ khiến phụ nữ phải hứng chịu những cơn đau đột ngột ở một bên xương chậu khi “yêu”. Ngoài ra, chị em còn bị đau nhẹ khi đến kì kinh nguyệt, một số trường hợp còn bị đau bụng dữ dội. Đây là căn bệnh phổ biến và việc điều trị không quá khó khăn.

Cảm giác đau ở “cô bé” là dấu hiệu của nhiều bệnh lý

Viêm nhiễm vùng chậu

Viêm nhiễm ở vùng chậu là một nguyên nhân thường gặp khiến chị em bị đau khi “yêu”. Một số triệu chứng kèm theo của chứng bệnh này là: sốt, đau lưng, đau bụng, âm đạo chảy dịch nhờn. Nếu thấy xuất hiện những dấu hiệu này, bạn nên đi khám càng sớm càng tốt để quá trình điều trị dễ dàng hơn đồng thời sớm loại bỏ những đau đớn khi quan hệ, giúp cuộc “yêu” viên mãn hơn.

Bệnh lạc nội mạc tử cung

Nếu bạn bị đau khi quan hệ tình dục hoặc trong những ngày “đèn đỏ” thì nguyên nhân có thể là do tình trạng lạc nội mạc tử cung (khi niêm mạc tử cung phát triển ở chỗ khác). Căn bệnh này khiến bạn có cảm giác đau trong âm đạo khi giao hợp, thậm chí đau cả ở khu vực buồng trứng khi bác sĩ ấn tay vào vùng bụng để kiểm tra. Ngoài ra, bị chảy máu ngoài kỳ kinh nguyệt cũng là một dấu hiệu khác của bệnh này. Khi thấy xuất hiện những triệu chứng trên, bạn nên đến bác sĩ phụ khoa để được khám và siêu âm để có hướng điều trị phù hợp.

Mắc bệnh Herpes

Đây là một căn bệnh lây nhiễm bệnh qua đường tình dục rất phổ biến, khiến bạn bị đau khi quan hệ tình dục. Bên cạnh những cơn đau, bệnh này còn có triệu chứng kèm theo là xuất hiện vết loét ở vùng âm đạo, bộ phận sinh dục ngoài, ở mông hoặc khu vực hậu môn. Nếu thấy có những dấu hiệu này, bạn cần đi khám phụ khoa ngay lập tức để được phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.

