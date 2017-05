Ngụy trang rất kín đáo, kẻ đột nhập hiệu vàng tưởng mình dễ dàng qua mặt camera an ninh để trộm cắp trót lọt nhưng tất cả không dễ dàng như chúng nghĩ.

Hiện trường cửa hàng vàng bị trộm khi chủ hiệu đi vắng

Liên tiếp trong thời gian ngắn trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra nhiều vụ trộm cắp hiệu vàng táo tợn. Điển hình như vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 30-1-2013 tại cửa hàng vàng Kim Dung, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Kẻ trộm đã đột nhập, lấy đi một số lượng lớn tài sản gồm 20 cây vàng 9999 và 1 điện thoại di động, 5 triệu đồng tiền mặt với tổng giá trị tài sản khoảng 1 tỷ đồng.

Thản nhiên dùng chìa khóa mở cửa trộm vàng

Thời điểm xảy ra vụ trộm, gia đình anh Dũng, chủ hiệu vàng đi vắng hết. Hình ảnh lưu lại trong camera của hiệu vàng cho thấy, đối tượng gây án cao gần 1,7m, mặc áo khoác màu đen, quần bò màu xanh, đi giầy thể thao, bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai màu nâu. Đối tượng này đã sử dụng chìa khóa để mở cửa vào bên trong lục soát, lấy tài sản.

Trước đó, vào ngày 23-1, tại cửa hàng vàng Phú Quang 2, thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm cũng xảy ra một vụ mất trộm vàng với tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng. Cũng trên địa bàn xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm khi đó, vào trưa 18-10 đã xảy ra một vụ trộm hiệu vàng rất táo tợn. Anh Bùi Văn Nghiệp là chủ hiệu vàng Hoàng Nghiệp trong khi khóa cửa đi ăn trưa đã bị kẻ gian dùng khóa mở cửa ra vào, lấy đi một lượng vàng ước tính trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Các vụ việc đều cùng thủ đoạn là thủ phạm dùng chìa có sẵn để mở cửa, bởi hầu hết cửa hiệu vàng đều không có dấu vết cạy phá. Điển hình như vụ trộm tại hiệu vàng Hoàng Nghiệp, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h khi anh Nghiệp cùng một số bạn bè đóng cửa đi ăn. Những người bạn anh Nghiệp cho biết, họ đã khóa cửa và rời khỏi cửa hàng khoảng 20 phút, sau đó quay về thì phát hiện cửa sắt (loại cửa kéo) phía trước chỉ khép hờ. Cửa ra vào có cả khóa ngoài lẫn khóa trong. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại thì thấy không có dấu hiệu bị cắt hay phá mà bị mở ra như bằng chìa khóa bình thường. Do tủ đựng vàng không khóa, nên chúng đã lấy trộm dễ dàng.

Trước liên tiếp xảy ra các vụ trộm vàng xảy ra vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, gây hoang mang trong nhân dân, CAQ Long Biên, CAH Từ Liêm đã đề nghị lực lượng kỹ thuật hình sự - CATP cùng phối hợp nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm. Lực lượng Phòng Kỹ thuật Hình sự và CAQ Long Biên đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ thủ phạm trong vụ trộm đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyễn Ngọc Điềm và Triệu Hồng Ngân tại phiên tòa xét xử vào tháng 9-2014

Thủ phạm cùng cách thức gây án

Khám nghiệm hiện trường đã cho thấy, hướng đột nhập của đối tượng là cửa ra vào của hiệu vàng. Phương thức gây án của đối tượng khá chuyên nghiệp, nhiều khả năng đối tượng có chìa khóa mở cửa ra vào, sau khi đột nhập vào bên trong đã đập vỡ kính tủ quầy để trộm vàng. Qua xem xét phương thức gây án, lực lượng kỹ thuật hình sự nhận định, thủ phạm các vụ trộm cắp hiệu vàng ở Long Biên và Từ Liêm có cùng cách thức gây án và nhiều khả năng là do cùng một đối tượng gây ra.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Phòng Kỹ thuật Hình sự đã thu giữ được 2 dấu vết vân tay nghi vấn trên mảnh kính vỡ của tủ quầy để vàng. Từ dấu vết vân tay đó, Phòng Kỹ thuật hình sự đã so sánh với các danh chỉ bản nghi vấn do CAQ Long Biên gửi và so sánh với các vụ trộm có cùng phương thức thủ đoạn trong thời gian trước đó.

Trong nhiều vụ trộm có giá trị tài sản lớn, kẻ gây án luôn tìm mọi cách xóa đi dấu vết, các đối tượng thường ngụy trang kín đáo không để lộ dấu vân tay. Cùng với đó, những cửa hàng giao dịch thường là nơi có nhiều người qua lại, dấu vết vân tay để lại khá nhiều nên để lọc được vết vân tay của kẻ phạm tội là điều không hề đơn giản.

Trung tá Lê Việt Dũng,(Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Hình sự, CATP Hà Nội)

Mặt khác, lực lượng CATP Hà Nội đã gửi tra cứu trên tàng thư vân tay điện tử của Cục Hồ sơ Cảnh sát Bộ Công an. Chỉ trong một thời gian ngắn, Cục Hồ sơ Cảnh sát đã tìm ra dấu vân tay đó là của Nguyễn Ngọc Điềm (SN 1981) trú tại Thị Cấm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 19-2-2013, Cục Hồ sơ Cảnh sát khẳng định dấu vân tay để lại tại hiện trường vụ trộm hiệu vàng Phú Quang 2 cũng là của Nguyễn Ngọc Điềm.

Giăng lưới bắt “siêu trộm”

Từ kết quả giám định của lực lượng kỹ thuật hình sự, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội và CAQ Long Biên, CAH Từ Liêm đã xác định chính xác kẻ trộm cắp tài sản có giá trị lớn tại các hiệu vàng là Nguyễn Ngọc Điềm. Chỉ 7 ngày sau đó, hàng chục trinh sát tỏa đến những địa điểm mà nghi can Nguyễn Ngọc Điềm có thể lai vãng. 17h ngày 22-3, tại Yên Bái, lực lượng truy bắt đã phát hiện, bắt giữ Điềm đang tá túc tại nhà người yêu. Trước các chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Ngọc Điềm đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thủ đoạn của Điềm là đóng vai khách mua vàng, tìm cách lấy trộm chìa khóa cửa của các hiệu vàng mang đi đánh, rồi quay lại trộm cắp. Điềm khai ngày 27-1, đối tượng thuê “xe ôm” đến hiệu vàng Kim Dung, lấy trộm được chùm chìa khóa cửa mang ra ngoài đánh, sau đó bí mật quay lại trả chùm chìa khóa cho gia chủ để tránh sự nghi ngờ. 3 ngày sau, lợi dụng lúc nhà anh Dũng đi vắng hết, Điềm quay lại hiệu vàng Kim Dung thản nhiên dùng chìa khóa có sẵn, mở cửa như một nhân viên bán hàng bình thường khiến không ai nghi ngờ và vào cửa hàng lấy tài sản. Cũng với thủ đoạn này, Điềm đã gây ra 2 vụ trộm hiệu vàng trên địa bàn xã Phú Diễn như đã nói ở trên.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn xác định Triệu Hồng Ngân (SN 1977) cũng là chủ một hiệu vàng đã mua số vàng trộm cắp của Điềm, cạy mặt đá và nấu nung chảy để chế tác vàng bán cho khách khác. Hai bên đã có 6 lần giao dịch với nhau, kiếm lợi hàng chục triệu đồng. Ngày 20-9-2014, Nguyễn Ngọc Điềm và Triệu Hồng Ngân đã bị TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm và tuyên án Nguyễn Ngọc Điềm 14 năm tù giam và Ngân bị 3 năm tù giam vì hành vi phạm tội của mình.

Trung tá Lê Việt Dũng, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Hình sự, CATP Hà Nội cho rằng, dấu vết vân tay mà thủ phạm để lại hiện trường có thể làm căn cứ xác định người phạm tội. Tuy nhiên, trong nhiều vụ trộm có giá trị tài sản lớn, kẻ gây án luôn tìm mọi cách xóa đi dấu vết, các đối tượng thường ngụy trang kín đáo không để lộ dấu vết vân tay. Cùng với đó, những cửa hàng giao dịch thường là nơi có nhiều người qua lại, dấu vết vân tay để lại khá nhiều nên để lọc được vết vân tay của kẻ phạm tội là điều không hề đơn giản.

Song với tinh thần nỗ lực, quyết tâm tấn công tội phạm đặc biệt là các vụ trộm cắp tài sản, lực lượng kỹ thuật hình sự cùng với các lực lượng điều tra khác của CATP Hà Nội đã phá thành công nhiều chuyên án lớn, lật tẩy những kẻ trộm cắp, cướp tài sản, giết người từ những dấu vân tay.