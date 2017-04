Miền Bắc đang đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm, dự báo còn tiếp tục trong ngày mai khi nền nhiệt có nơi lên đến 39-40 độ C.

Do tác động của vùng thấp nóng phía tây nên hôm nay Tây Bắc Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 34-36 độ C. Lúc 13h, một số nơi còn ghi nhận mức nhiệt trên 37 độ C, như: Mường La, Yên Châu (Sơn La); Mai Châu (Hòa Bình). Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm ở Tây Bắc Bộ.

Hà Nội cũng như các tỉnh Đông Bắc Bộ sau 2 ngày âm u, chiều nay trời nắng, nhiệt độ lúc 13h phổ biến trên 29 độ C.

Miền Bắc đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm. Ảnh: Ngọc Thành.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày mai vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh nhất, khắp Tây Bắc Bộ. Vùng núi phía đông Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang sẽ nóng 35-37 độ C. Những nơi như Mường Lay (Điện Biên), Mường Tè (Lai Châu) và Mai Châu (Hòa Bình) còn lên 39-40 độ C. Tại Hà Nội, từ mai trời sẽ có nắng sớm, nhiệt độ cao nhất 33 độ C.

Từ ngày 11/4, khối không khí lạnh nhỏ sẽ tràn xuống Bắc Bộ khiến vùng thấp nóng nguội bớt. Nền nhiệt Bắc Bộ giảm nhẹ, nóng thu hẹp dần chỉ còn ở Tây Bắc. Không khí lạnh gây mưa diện rộng cho Bắc Bộ vào sáng 12/4. Chuyên gia cảnh báo, sự tranh chấp của khí nóng và lạnh thường gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở miền Trung, hôm nay một số nơi có mức nhiệt cao như Quỳ Hợp (Nghệ An) 38 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37 độ C. Ngày mai nắng nóng xuất hiện trên diện rộng từ Thanh Hóa đến Quảng Nam với mức nhiệt 35-38 độ C. Riêng vùng núi phía tây do chịu tác động của hiệu ứng gió phơn, nhiệt độ còn lên tới 39-41 độ C. Hình thái này sẽ chấm dứt vào ngày 12/4 khi có không khí lạnh tràn về.

