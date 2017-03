Con tôi 6 tuổi, mấy hôm nay cháu có biểu hiện sốt nhẹ và trên da thấy rải rác có nốt ban đỏ, có nốt lại bóng nước.

Con tôi 6 tuổi, mấy hôm nay cháu có biểu hiện sốt nhẹ và trên da thấy rải rác có nốt ban đỏ, có nốt lại bóng nước. Xin hỏi bác sĩ như thế có phải cháu bị thủy đậu không? Điều trị thế nào?

Nguyễn Thị Liên (liennguyen@gmail.com)

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virut Varicella Zoster gây ra. Biểu hiện: sau khi nhiễm virut (ủ bệnh) khoảng trên dưới 2 tuần thì bệnh phát. Nhiều trẻ mắc bệnh vẫn ăn ngủ chạy nhảy bình thường, nên người lớn ít để ý cho đến khi thủy đậu mọc hoặc tình cờ phát hiện được một vài nốt ở đầu khi gội đầu cho trẻ. Có khi trẻ sốt nhẹ, sổ mũi, biếng ăn, bỏ chơi, ngứa... Một số trẻ lớn có thể kêu đau mỏi các khớp và 2-3 ngày sau thủy đậu mọc. Thoạt đầu là ban, nhìn giống ban sởi, mọc khắp nơi ở da đầu, trong các kẽ chân tóc, vài giờ sau thành nốt phỏng. Nốt phỏng rất nông, trông như giọt sương, nếu lấy hai ngón tay căng nốt phỏng ra sẽ thấy mặt nốt phỏng nhăn lại. Các nốt đậu mọc rất nhanh và mọc làm nhiều đợt cách nhau 2-3 ngày, do đó ở cùng một vùng da có thể gặp đủ loại nốt đậu: to, nhỏ, đỏ, phỏng, hay nốt đã đóng vảy. Nếu bị bội nhiễm vi khuẩn, nốt đậu sẽ làm mủ, sưng to và rất ngứa làm trẻ gãi trầy da, để lại sẹo. Nhìn chung, khi được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh thường tiến triển lành tính, một tuần sau vảy bong và không để lại sẹo. Nhưng nếu không được phát hiện sớm, không chăm sóc điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh sẽ nặng và gây ra nhiều biến chứng. Quan trọng nhất trong chăm sóc và điều trị thủy đậu là làm sạch da và vệ sinh thân thể: tắm rửa bằng các dung dịch sát khuẩn, thay quần áo nhiều lần trong ngày, cắt ngắn và vệ sinh móng tay, tránh cọ xát làm các bóng nước bị vỡ. Một số thuốc có thể dùng bôi nốt đậu như xanh methylen, nếu có biểu hiện bội nhiễm thì dùng kháng sinh theo chỉ dẫn của bác sĩ. Phòng bệnh thủy đậu bằng tiêm vắc-xin khi trẻ hơn 1 tuổi.

BS. Trần Kim Anh