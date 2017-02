Đau dạ dày, trào ngược dạ dày là căn bệnh phổ biến hiện nay. Các chuyên gia Đông y cho hay, chỉ cần dùng thảo dược có thể khỏi bệnh tức thì.

Gần đây trên mạng xã hội lan truyền bài thuốc chữa đau dạ dày, trào ngược dạ dày từ các vị thuốc Đông y. Theo đó, người bị đau dạ dày chỉ cần sử dụng bột thuốc cay sì to sẽ thấy hiệu quả, thậm chí khỏi dứt điểm.

Qua tìm hiểu của PV, gần đây, nhiều người lo ngại hệ lụy từ việc lạm dụng kháng sinh đã chuyển hướng sử dụng các bài thuốc chữa đau dạ dày từ cây thảo dược trong vườn nhà.

Chị Nguyễn Thị Hoa (Thanh Trì, Hà Nội) cho hay, chị bị đau dạ dày từ 3 năm nay. Chị cũng đã sử dụng nhiều bài thuốc và hiện đang dùng thử bài thuốc từ cây sì to do một người quen bật mí. “Tôi cũng không biết hiệu quả của loại cây này đến đâu, có bệnh thì vái tứ phương, ai mách sao mình học theo vậy”, chị Hoa nói.

Cây sì to có tác dụng chữa đau dạ dày (Ảnh: T.K).

Theo tìm hiểu của PV, cây sì to là loài cây mọc hoang ở các tỉnh miền núi phía Bắc như: Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Tây Nguyên,… Miền Nam thấy mọc ở Đà Lạt, Lâm Đồng… Đặc biệt, một số gia đình đồng bào Mèo còn đưa cây về trồng quanh nhà, để dùng làm thuốc.

Các chuyên gia Đông y cho hay, cây sì to có vị cay đắng, tính ấm, không độc, có tác dụng trấn tĩnh an thần, hành khí chỉ thống, hoạt huyết thông kinh, chữa đau dạ dày… Sì to là cách gọi tên cây “nữ lang” theo tiếng dân tộc Mèo, ở Sapa, tỉnh Lào Cai.

Khi đề cập đến bài thuốc mà chị Hoa đang áp dụng đến các chuyên gia Đông y, PV nhận được câu trả lời khá bất ngờ. Theo lương y Dương Văn Phong (Thanh Trì, Hà Nội), cây sì to có tác dụng hạ sốt, chống viêm, làm dịu thần kinh và đặc biệt chống co thắt làm giảm đau nhanh chóng cơn đau dạ dày , đại tràng.

Thầy lang Dương Trung Kiên (Võ Nhai, Thái Nguyên) chia sẻ, bệnh nhân bị đau dạ dày có thể dùng bột thuốc sì to kết hợp với 17 dược liệu là cây thuốc Nam khác như: Khôi nhung, khôi đốm, lá khổ sâm, hoàng bá nam, lá chỉ thiên, ... có tác dụng kháng viêm, chống loét, trung hòa dịch axit giúp cải thiện yếu tố chống viêm loét mà làm dịu nhanh cơn đau cũng như tiến triển của bệnh.

“Đặc biệt, bột thuốc có vỏ cây bứa với muối Bismuth có trong thành phần như một chất khoáng keo giúp điều trị dạ dày có HP hiệu quả. Công thức hoàn hảo trong cây cỏ đơn giản làm bột thuốc là công cụ điều trị bệnh có hiệu quả mà an toàn”, thầy lang Kiên nhấn mạnh.

Cũng theo thầy lang Dương Trung Kiên, những người chữa chứng trào ngược dạ dày có thể áp dụng bài thuốc Đông y sau:

- Tai quả hồng: 10 cái

- Quả phật thủ khô: 12g

- Tía tô: 12g

- Gừng sống: 3 lát.

- Lá khôi đốm (cây Xăng sê): 20g

- Cho vào 600ml nước đun sôi 20 phút rồi để nguội dùng nước đó chia 3 lần uống trong ngày, ngày 1 thang, dùng 20 ngày một đợt thường khỏi.

Theo các chuyên gia Đông y, khi áp dụng những bài thuốc về Đông y, người bệnh cần có sự tư vấn của các chuyên gia để có bài thuốc cũng như cách điều trị hiệu quả nhất.