Không chỉ phong cách, hướng đào tạo mà trong cả các chiến dịch quảng bá, ca sĩ Việt cũng học hỏi rất nhiều từ Hàn Quốc.

Để quảng bá album đầu tiên, Sơn Tùng tổ chức fansign ở TP.HCM (ngày 1/4) và Hà Nội (8/4). Hình thức tổ chức fansign – nơi các fan mua album sẽ được thần tượng bắt tay, chụp hình và ký tặng – vốn chỉ phổ biến ở Hàn Quốc nay đã được giọng ca Lạc trôi lần đầu áp dụng.

Có thể thấy, Kpop đang có sức ảnh hưởng lớn tới thị trường âm nhạc nước ta. Không chỉ phong cách, hướng đào tạo mà trong cả chiến dịch quảng bá, ca sĩ Việt cũng học hỏi rất nhiều từ nền công nghiệp âm nhạc nước bạn.

Sản phẩm sôi động, nhiều màu sắc

Sơn Tùng là ví dụ điển hình trong số những ca sĩ áp dụng phong cách Hàn Quốc. Ngoại hình điển trai, tạo hình độc đáo thậm chí có phần quái dị của Sơn Tùng xưa nay hiếm có ở Vpop và khiến khán giả lập tức liên tưởng tới các thần tượng Hàn Quốc.

Thời trang biểu diễn hay tham gia sự kiện của Sơn Tùng đều đậm chất Hàn Quốc. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, dòng nhạc trẻ trung, bắt tai cùng cách dàn dựng MV có bối cảnh cầu kỳ kèm theo vũ đạo của nam ca sĩ cũng là hình thức sản xuất khá quen thuộc ở Kpop. Bản thân giọng ca sinh năm 1994 khi được hỏi cũng thừa nhận việc giống các ca sĩ Hàn Quốc là điều bình thường bởi anh lớn lên cùng âm nhạc nước bạn, đồng thời khán giả đang rất ưa chuộng dòng nhạc này.

Từ Sơn Tùng M-TP nhìn rộng ra Vpop trong thời gian gần đây, hầu hết sản phẩm được khán giả đón nhận đều mang màu sắc Kpop. Điển hình như Sau tất cả (Erik), Cause I Love You (Noo Phước Thịnh), Love Me Too (Đông Nhi), Gọi tên em (Min)….

3 nhóm nhạc ra mắt năm 2016 là Monstar, LipB và Unit5 thậm chí còn gây nên tranh cãi. Trong đó, Unit5 với dòng nhạc điện tử mạnh mẽ cùng tạo hình gai góc, cá tính bị so sánh với bộ đôi G-Dragon, T.O.P của nhóm nhạc Big Bang.

Điểm chung ở những sản phẩm này là dòng nhạc bắt tai, vũ đạo, trang phục cầu kỳ. Phần MV cũng thường được đầu tư bối cảnh và hiệu ứng ánh sáng, kỹ xảo hiện đại.

Mô hình đào tạo khắc nghiệt

365 là nhóm nhạc đầu tiên áp dụng mô hình đào tạo kiểu Kpop. Theo quản lý của nhóm, khác biệt lớn nhất ở mô hình này so với Việt Nam là nghệ sĩ tách biệt cuộc sống bên ngoài để dành toàn bộ thời gian xây dựng nhóm nhạc.

Với nhóm nhạc, các thành viên sau khi được tuyển chọn sẽ ở chung một ký túc xá, cùng nhau trải qua quá trình đào tạo nghiêm túc về mọi khâu từ tác phong, cách ứng xử đến thanh nhạc, vũ đạo, diễn xuất…

"Các thành viên sẽ có quản lý, trợ lý, xe đưa đón chung, không đi ra ngoài khi không được sự cho phép. Mọi sinh hoạt đều nằm trong khuôn khổ. Ngoài việc học hát, vũ đạo, ca sĩ còn phải học cách ứng xử, tập gym… Quá trình đào tạo gồm nhiều lần kiểm tra, ai không vượt qua sẽ bị loại hoặc phải tập luyện lâu hơn", người quản lý của 365 chia sẻ về quãng thời gian làm thực tập sinh của các thành viên.

"Về khâu quảng bá, công ty sẽ lên kế hoạch và định hướng sẵn nên đi theo phong cách nào. Sau đó, ê-kíp sẽ lo hết mọi việc từ lịch diễn, trang phục, trang điểm tới thực hiện sản phẩm, làm việc với truyền thông, xử lý khủng hoảng… Nghệ sĩ chỉ tập trung hoạt động nghệ thuật, mọi khâu còn lại đã có người khác lo", người quản lý này nói thêm.

365 trải qua một cuộc tuyển chọn và 6 tháng đào tạo trước khi ra mắt. Ảnh: VAA.

Sau 5 năm phát triển với hướng đi khác biệt, 365 có lượng fan khá lớn cùng một số ca khúc được yêu thích, trong khi đó, nhiều nhóm nhạc khác ra mắt rồi nhanh chóng tan rã.

Từ tiền đề của 365, hầu hết nhóm vừa ra mắt như LipB, Unit5 hay Monstar đều trải qua quá trình tuyển chọn, rèn luyện, học tập đúng kiểu Hàn Quốc. Thậm chí, các thành viên Monstar còn được công ty tuyển chọn từ khi còn nhỏ tuổi và đẩy mạnh hoạt động cá nhân trước khi ra mắt.

Với LipB, Unit5, công ty của Ông Cao Thắng và Đông Nhi sử dụng giảng viên nước ngoài để giảng dạy về khả năng tư duy, đàm phán, thuyết trình… bên cạnh các môn bắt buộc là vũ đạo, luyện thanh.

Mô hình Hàn Quốc còn khác biệt ở việc phân chia vai trò cụ thể cho từng thành viên, có người chuyên hát, nhảy, rap, có người lại đảm nhận vai trò đại diện hình ảnh. Tuy gặp hạn chế khi phát triển solo bởi tài năng các thành viên không đồng đều nhưng mô hình này khi áp dụng cho Monstar, LipB, Lime, 365… đã giúp họ trở nên đa năng và dễ thu hút người hâm mộ hơn.

Cách thức quảng bá chuyên nghiệp

Một trong những lý do giúp Kpop phát triển và có sức ảnh hưởng tới nhiều quốc gia trên thế giới đó là cách thức quảng bá sáng tạo. Không đâu phát triển mạnh các hình thức tung teaser, trailer, showcase, tổ chức fansign… mỗi khi ra mắt sản phẩm mới như nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Với một số nhóm ra mắt giữa thời điểm cạnh tranh khốc liệt như Twice, EXO, NCT, Winner… các công ty còn áp dụng thêm phương thức mới như thực hiện nhiều phiên bản khác nhau cho album, tung video vũ đạo, hậu trường… hay thực hiện chương trình thực tế.

Tuy chưa thể đa dạng như Kpop, nhưng gần đây Vpop cũng đã chú trọng hơn đến yếu tố quảng bá. Ngoài tổ chức fansign, Sơn Tùng trước đó tung teaser giới thiệu các sản phẩm mới, trong đó teaser Nơi này có anh đạt 1 triệu lượt xem chỉ trong 1 ngày.

Hay Đông Nhi, Noo Phước Thịnh… cũng tích cực thực hiện phiên bản dance, phòng tập cho các sản phẩm của mình để thu hút thêm khán giả.

Thời gian qua, nhiều MV Việt đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube và có vô số bình luận từ khán giả ngoại quốc. Ngoài vấn đề chất lượng các sản phẩm, con số này phần nào cho thấy tầm quan trọng của việc quảng bá.

Đẩy mạnh hợp tác Việt - Hàn

Lý do phương thức hoạt động của Kpop được áp dụng ngày một nhiều ở Vpop ngoài sự yêu thích cuồng nhiệt của khán giả Việt còn có những hoạt động giao lưu, hợp tác đang được đẩy mạnh giữa nghệ sĩ hai nước.

Thời gian qua, số lượng ca sĩ Hàn đến nước ta tăng mạnh so với trước đó. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2017, fan Việt đã được tận mắt thưởng thức phần trình diễn của vô số nhóm nhạc như A Pink, GOT7, T-ara, NCT,… Mới đây, SNSD, NCT 127 cũng tới Hà Nội biểu diễn hôm 1/4, EXID sẽ trở lại vào ngày 4/8 trong một hoạt động kỷ niệm 25 năm ngoại giao Việt – Hàn.

Ca sĩ Việt cũng tham gia nhiều hoạt động tại Hàn Quốc trong năm qua. Noo Phước Thịnh thậm chí còn được khán giả và truyền thông nước bạn chú ý khi biểu diễn trong sự kiện Asian Song Music Festival.

Monstar dành phần lớn thời gian trong năm 2016 để tới Hàn Quốc giao lưu, học hỏi. Ảnh: NVCC.

Monstar nhắm đến khán giả trẻ - đối tượng yêu thích nhạc Hàn Quốc, bởi vậy nhóm tích cực đến đất nước này giao lưu, học hỏi. Sau quãng thời gian làm việc cùng ê-kíp Hàn và giao lưu với G-Friend, B1A4, Davichi… Monstar cho biết mình đã rút ra nhiều kinh nghiệm.

"Để nói về Hàn Quốc - xứ sở của ngành công nghiệp giải trí thì sẽ luôn có rất nhiều điều để học hỏi. Với Monstar thì đó là tư duy âm nhạc hiện đại, văn minh, phong cách làm việc chuyên nghiệp, đúng giờ và thân thiện. Nhóm cũng có dịp trải nghiệm quá trình sản xuất, tập luyện của các Idol Hàn Quốc với chất lượng rất cao và tiêu chuẩn", Monstar chia sẻ. Trước đó, nhóm cũng làm việc với đội ngũ sản xuất MV cho SNSD trong quá trình thực hiện MV Baby Baby.

Còn nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả khi họ cho rằng ca sĩ Việt sao chép, bắt chước, nhưng không thể phủ nhận những sản phẩm có màu sắc Kpop đã mang đến làn gió mới cho thị trường ca nhạc Việt Nam.

Thành công trên các BXH phần nào chứng minh sự đổi mới đó là cần thiết. Nhất là khi cách làm cũ của Vpop bộc lộ nhiều hạn chế như sản phẩm dễ bị một màu, nhóm nhạc nhanh chóng tan rã hay hoạt động thiếu chuyên nghiệp....

Lan Phương