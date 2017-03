Thời gian gần đây giá nhà, đất khu vực Bình Chánh, Hóc Môn “tăng chóng mặt” vì có tin… sắp thành lập quận mới tại đây.

Tương tự, giới đầu tư bất động sản ở quận 12, huyện Củ Chi cũng đã đẩy giá đất tăng cao trước thông tin một doanh nghiệp sẽ xây dựng khu đô thị mới quy mô 15.000ha và tuyến đường ven sông dài 63km từ đường Hàm Nghi (quận 1) đến cầu Bến Súc (Củ Chi…

Giá đất tăng theo tin đồn

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, khoảng hơn 1 tháng nay, tình trạng sốt giá đất xảy ra ở các quận, huyện vùng ven, đặc biệt là tại một số xã thuộc các huyện Bình Chánh, Hóc Môn mà giới “cò” đất cho rằng sẽ thành lập quận mới Bình Châu (!?). Anh Nguyễn Văn Bình (ngụ xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh) cho biết: “Trước tết tôi tính mua một miếng đất ở gần nhà, chủ đất đòi 1 tỉ đồng nhưng do chưa có giấy tờ nên tôi chưa mua. Vậy mà, về quê ăn tết xong vào, lại nghe nói chủ đất đã nâng giá lên 1,5 tỉ đồng và vẫn chưa có giấy tờ”.

Tại xã Vĩnh Lộc A (Bình Chánh) hay Xuân Thới Thượng (Hóc Môn), giới môi giới nhà đất cũng đua nhau đẩy giá đất lên cao. Khi biết chúng tôi có ý định mua một lô đất khu vực đường Nguyễn Thị Tú (Bình Chánh), nhân viên môi giới tên Thành sốt sắng: “Đất ở đây lên từng ngày anh ơi, quận Bình Châu mà thành lập còn lên nữa, giá đất đã tăng 5 triệu đồng/m2 so với trước tết, anh nên tranh thủ mà mua”.

Đất nhà vườn tại Hóc Môn đang được giới đầu cơ đồn thổi, đẩy giá

Tương tự, anh Trần Văn Đ. (ngụ xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh) cho biết cách đây 6 tháng, anh có ý định mua một lô đất trong khu tái định cư Vĩnh Lộc B, diện tích 4x16m. Khi đó, môi giới đòi giá 800 triệu đồng nhưng anh chê đắt không mua. Vừa rồi, anh hỏi lại thì mảnh đất đó đã lên giá 1,6 tỉ đồng! Điều đáng nói là khu tái định cư này vẫn trong tình trạng dân cư thưa thớt, hàng trăm căn hộ chưa có người ở, nhưng đất sốt vẫn cứ sốt.

Tại huyện Củ Chi, nhiều người cũng hồ hởi trước thông tin về dự án “khủng” 15.000ha của một tập đoàn và con đường ven sông nối trung tâm TP với Củ Chi. Một người dân xã Trung An (Củ Chi) cho biết, ai cũng ghim đất không bán, để dò la thông tin.

Tỉnh táo trước thông tin chưa rõ ràng

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết về chủ trương xây dựng đường ven sông thì TP ủng hộ, còn xây dựng một đô thị mới 15.000ha bằng cách giải tỏa trắng xã Trung An thì TP không đồng ý. “Tại sao không đầu tư vào Khu đô thị Tây Bắc? Nơi này đã có sẵn quy hoạch, quỹ đất, bao nhiêu năm chưa thực hiện xong, do đó nên khuyến khích các nhà đầu tư vào đó”.

Quan điểm của người đứng đầu chính quyền TP không phải không có lý. TP đang triển khai Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi rộng khoảng 6.000ha, nhưng sau hàng chục năm, khu đô thị này vẫn chưa được hình thành. Nguyên nhân thất bại được cho là khu Tây Bắc Củ Chi nằm kế kinh Sáng bị ô nhiễm nghiêm trọng từ các nhà máy, các khu công nghiệp ở TP HCM và Long An, đặc biệt từ là bãi rác Phước Hiệp.

Không những vậy, hệ thống hạ tầng không được đầu tư để kết nối khu vực này với trung tâm TP, khiến việc di chuyển từ Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi vào trung tâm không thuận tiện, nên các nhà đầu tư “ngó lơ”. Trước đó, tại khu vực này, ngoài dự án Khu đô thị Tây Bắc còn có một số “siêu dự án” khác. Ví dụ như Khu đô thị đại học của một tập đoàn đến từ Malaysia với tổng vốn đầu tư 1,2 tỉ USD, nhưng sau cả chục năm cũng vẫn giậm chân tại chỗ.

Hay dự án Khu đô thị mới An Phú Hưng của Công ty TNHH MTV An Phú, có quy mô hơn 6,1 triệu m2 tại 2 xã Tân Hiệp và Tân Thới Nhì (Hóc Môn). Sau nhiều năm được TP ban hành Quyết định giao đất 573/QĐ (12-2-2004) để triển khai dự án, mới đây, TP đã ban hành Quyết định 5195 để thu hồi, hủy bỏ dự án nói trên, do chủ đầu tư chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng, kéo dài quá lâu.

Còn việc “lên quận” tại các huyện vùng ven, theo Sở Nội vụ TP HCM, qua rà soát thực trạng kinh tế - xã hội, hạ tầng và các tiêu chí để quy hoạch thành quận của huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè cho thấy đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn thiếu một số tiêu chí để đạt điều kiện thành lập quận. Sở đang rà soát hết các huyện trước khi báo cáo chính thức bằng văn bản với UBND TP HCM vào tháng 3. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề trên chỉ là “đề án” đang được xây dựng, còn phải bàn bạc rất nhiều trước khi trình các cơ quan chức năng TP và Trung ương xem xét.

Tuy thông tin chưa có gì chính thức, nhưng những ngày gần đây, đất Củ Chi, Hóc Môn đang “sốt giá” ào ào. Cứ như là dự án đang được triển khai và sắp hoàn thành đến nơi. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cẩn trọng, vì thực tế cũng đã có nhiều trường hợp đầu tư thất bại do tin đồn, kiểu như “trục đường tâm linh”, “thủ đô Ba Vì” của Hà Nội hay TP mới Nhơn Trạch của Đồng Nai…

Theo Đỗ Trà (SGGP)