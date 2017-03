Lãnh đạo huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết qua kiểm tra thì xác định có hiện tượng gắn đinh vào tấm xốp rồi rải lên đường. Tuy nhiên, công an chưa tìm ra được thủ phạm.

Liên quan đến vụ rải bàn chông xốp có gắn đinh trên quốc lộ đang gây xôn xao dư luận, ngày 20-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Đinh Thị Bích Thảo, Bí thư huyện Mai Sơn (Sơn La), cho biết lực lượng công an đã vào cuộc xác minh.

Đinh vít được gắn vào các tấm xốp rồi rải lên đường. Ảnh: FB

Theo đó, cách đây gần một tháng, Công an huyện Mai Sơn nhận được thông báo từ Công an TP Sơn La về việc một lái xe trình báo hiện tượng đinh tặc gắn đinh vào các tấm xốp rải trên quốc lộ nhằm “bẫy” phương tiện tham gia giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Mai Sơn đã vào cuộc, đồng thời mời lái xe tới trụ sở phối hợp làm rõ. Tuy nhiên, đến nay, lái xe này vẫn chưa đến.

“Tài xế không đến trình báo tại công an huyện Mai Sơn mà trình báo với công an TP. Quá trình điều tra thực tế, công an xác định có hiện tượng gắn đinh vào các tấm xốp rồi rải ra đường. Tuy nhiên, do tài xế chưa thể hợp tác nên việc tìm ra thủ phạm rất khó khăn, tới nay chưa có kết quả gì mới” - bà Thảo cho hay.

Cũng theo vị này, đây là trường hợp đầu tiên phản ánh về tình trạng “đinh tặc”. Chính quyền đang tiếp tục tuyên truyền và nhắc nhở người dân địa phương không được rải đinh trên đường. Đồng thời, công an tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện hành vi tương tự sẽ xử lý nghiêm.

Chiếc lốp xe bị thủng do dính "chông đinh". Ảnh: FB

Trước đó, ngày 16-3, mạng xã hội đăng tải các hình ảnh về việc đóng đinh vào tấm xốp rồi rải trên đường quốc lộ để bẫy phương tiện tham gia giao thông.

Người đăng tải tự giới thiệu là N.V.M, cho biết khoảng 1 giờ sáng 16-2, anh này điều khiển xe tải di chuyển theo quốc lộ 37 hướng từ Phú Thọ về quốc lộ 6.

Khi còn cách quốc lộ 6 khoảng 2 km, anh M. phát hiện thấy nhiều mảnh xốp to bằng bàn tay được phủ kín hết mặt đường. Đi qua những tấm xốp này, tài xế mới phát hiện chúng được gắn cùng hàng trăm chiếc đinh vít chuyên dùng để bắn tôn.

Hậu quả khiến dàn lốp sáu bánh đều bị thủng và hư hỏng. Tài xế sau đó đã gọi điện trình báo vụ việc tới công an.

Mỗi chiếc lốp bị hàng chục chiếc đinh cắm trúng. Ảnh: FB

Liên quan đến vụ việc, ngày 20-3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ quan thành viên điều tra, làm rõ hiện tượng trên, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các đối tượng vi phạm.

Cơ quan này khẳng định hành vi rải đinh là vi phạm pháp luật trật tự ATGT vô cùng nghiêm trọng, gây nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông, thể hiện thái độ coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm, vì lợi ích của bản thân mà bất chấp pháp luật, tính mạng của người khác.