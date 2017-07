ndash; Nhờ áp dụng kịp thời kỹ thuật “nút động mạch lách”, ê kip bác sĩ đã cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân bị chấn thương vỡ lách nghiêm trọng

Sáng 27-7, BV Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết BV này vừa cứu thành công bệnh nhân bị chấn thương vỡ lách, chảy máu ổ bụng bằng kỹ thuật “nút động mạch lách”.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Thao, Trưởng Khoa Ngoại Tiêu Hóa – BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, trước đó bệnh nhân N.C.V (27 tuổi, ngụ TP.HCM) được đưa vào BV cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, chấn thương đầu mặt sau do say rượu, té xe, đập mạnh vùng hông lưng xuống đường.

Bệnh nhân được các BS thăm khám, thử máu, siêu âm, chụp MSCT bụng, với chẩn đoán vỡ lách độ 3 gây chảy máu nhiều trong ổ bụng. Ê kip BS đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định điều trị với phương pháp “nút động mạch lách”. Đây là phương pháp điều trị nội mạch dưới máy chụp mạch kỹ thuật số xóa nền. BS dùng một ống thông nhỏ đường kính 1mm-2mm luồn từ vùng bẹn phải vào động mạch đùi, đưa lên động mạch chủ vào động mạch lách. Từ động mạch lách, BS sẽ bơm thuốc cản quang chụp toàn bộ hệ động mạch của lách, tìm đến động mạch bị vỡ gây chảy máu ổ bụng. Sau khi xác định được mạch máu bị tổn thương, thuốc tắc mạch sẽ được bơm vào động mạch bị vỡ để cầm máu và giúp lành vết thương. Thủ thuật được thực hiện thành công trong vòng 30 phút.

BS Thao cho biết hịên tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, dự kiến vài ngày sau sẽ xuất viện và cần nghỉ dưỡng tại nhà giúp cơ thể hồi phục hoàn toàn.

Phần lách bị vỡ

“Trước đây, những bệnh nhân chấn thương lách độ 3, chảy máu ổ bụng thường phải phẫu thuật khâu cầm máu hoặc cắt lách để cầm máu. Bệnh nhân phải chịu gây mê, chịu cuộc mổ lớn, thời gian phục hồi kéo dài. Với phương pháp này, bệnh nhân chỉ phải gây tê tại chỗ, thời gian thực hiện thủ thuật ngắn, ít đau, phục hồi sớm, không để lại vết mổ trên thành bụng. Ưu điểm lớn nhất là giữ lại được lá lách cho người bệnh”- BS.CKII Nguyễn Phước Thuyết, Trưởng khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh, trưởng ê kíp thực hiện thủ thuật, cho biết thêm.

Hiện tình hình sức khỏe bệnh nhân khá ổn định

BS Thao khuyến cáo, dấu hiệu vỡ lá lách có thể nhận biết được qua các triệu chứng như đau ở phần trên bên trái của bụng; đau khi chạm vào phần trên bên trái của bụng, hoa mắt, buồn nôn, nhịp tim nhanh, mạch yếu, chướng bụng… Khi có các triệu chứng này, người bệnh cần phải đến BV hoặc cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra tình trạng chấn thương bụng, lách càng sớm càng tốt để giảm nguy cơ chảy máu nhiều, dẫn đến tụt huyết áp và đe dọa tính mạng.

Lách là cơ quan nằm ở vùng bụng trên, sau trái, được bao bọc bởi các xương sườn. Đặc điểm của lách là giòn, rất dễ bị vỡ do chấn thương. Khi bị chấn thương bụng, lách có thể vỡ do lực tác động trực tiếp hoặc do gãy xương sườn đâm vào, giống như lá gan, vỡ lách thường gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng, nếu không được điều trị khẩn cấp, vỡ lách có thể gây sốc mất máu và đe dọa tính mạng.

Ngoài chức năng miễn dịch chống lại các bệnh nhiễm trùng, lách còn giúp cơ thể loại bỏ các tế bào hồng cầu già cỗi, dự trữ hồng cầu để cơ thể sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp. Do vậy, lá lách là một bộ phận tối quan trọng cho mỗi chúng ta.