Qua quá trình theo dõi, cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng đào hầm cất giấu nhiều thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm dưới lòng đất.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Trường đã đào hầm để cất giấu (ảnh CACC)

Vào khoảng 12h trưa 3.8, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳ Hợp đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Nhân Trường (SN 1989, trú xóm 9, xã Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An) vì tàng trữ số lượng thuốc nổ, dây cháy chậm, kíp nổ dưới một hầm đất ở xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp.

Trước đó, cơ quan chức năng đã lập chuyên án mang bí số VA 617 N để triệt phá các đối tượng mua bán tàng trữ vật liệu nổ trái phép trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Sau quá trình điều tra, đến ngày 3.8, cơ quan công an đã ập vào hiện trường, bắt quả tang Trường cất giấu số lượng vật liệu cháy nổ trên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tạ thuốc nổ, 40 mét dây cháy chậm, 27 kíp nổ điện.

Theo Trường, để qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng đã đào hầm ở nơi bí mật và cất giấu hàng tạ thuốc nổ, dây cháy, kíp.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc trên.

DOANH NHÂN