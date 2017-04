Jonathan Demme, đạo diễn từng thắng Oscar với phim kinh dị "Sự im lặng của bầy cừu" (The Silence of the Lambs) đã qua đời ở New York - Mỹ ngày 26-4, hưởng thọ 73 tuổi.

Đại diện của Jonathan Demme khẳng định đạo diễn này qua đời vì biến chứng của bệnh ung thư thực quản. "Tôi xác nhận Jonathan đã qua đời vào buổi sáng tại căn hộ riêng ở Manhattan, trong vòng tay vợ và ba con. Ông qua đời vì biến chứng của ung thư thực quản. Gia đình sẽ tổ chức tang lễ riêng tư và các kế hoạch tưởng niệm khác sẽ thông báo sau. Thay vì gửi hoa, gia đình tha thiết đề nghị các khách viếng hãy dùng tiền này ủng hộ quỹ từ thiện "Americans For Immigrant Justice" ở Miami, Florida" - Thông cáo từ người đại diện phát ngôn của Jonathan viết. Jonathan Demme, đạo diễn từng thắng Oscar với phim kinh dị "Sự im lặng của bầy cừu", qua đời Jonathan Demme sinh năm 1944 ở Mỹ, ông không chỉ là đạo diễn mà còn là diễn viên, nhà sản xuất phim, biên kịch danh tiếng. Tom Hanks từng nói với AP rằng Jonathan Demme là một người vĩ đại. "Jonathan đã dạy chúng tôi trái tim một con người có thể lớn đến mức nào, dạy chúng tôi cách sống và làm gì để có thể sống thực sự" - Tom Hanks nói. Năm 1991, Johathan Demme thắng tượng Oscar hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" nhờ phim "Sự im lặng của bầy cừu". Phim này còn mang đến giải thưởng kịch bản hay nhất và hai diễn viên chính cũng được vinh danh ở Oscar. Không chỉ được người trong giới vinh danh, "Sự im lặng của bầy cừu" còn thắng đậm phòng vé với doanh thu 272 triệu USD trong khi kinh phí chỉ 19 triệu USD. Jonathan Demme còn dẫn dắt nữ diễn viên Mary Steenburgen thắng Oscar hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai diễn trong phim "Melvin and Howard" cũng của ông. Những năm gần đây, Jonathan làm việc cùng Anne phim "Rachel Getting Married" và Meryl Streep phim "Ricki and the Flash". Ông cũng làm lại phim "The Manchurian Candidate". Ngay khi tin buồn lan tỏa, nhiều ngôi sao thương tiếc Jonathan trên mạng xã hội. Nữ diễn viên Thandie Newton viết cô "buồn sâu sắc" khi hay tin đạo diễn lừng danh qua đời. Nhà làm phim Barry Jenkins viết: "Jonathan là người tử tế, hào phóng, một linh hồn vĩ đại. Anh ấy sống trong tình yêu và yên nghĩ trong an bình". Đạo diễn Jim Jarmusch viết: "Tạo cảm hứng cho các nhà làm phim, viết nhạc, khoa học và anh ấy thực sự là người tuyệt vời, hào phóng". Stephen King viết: "Đau buồn khi nghe tin bạn qua đời, hàng xóm và đồng nghiệp Jonathan Demme đã qua đời. Anh là một trong những gã thực sự tuyệt vời. Tôi sẽ nhớ anh". Edgar Wright bày tỏ sự ngưỡng mộ trước phim, phim tài liệu, phim âm nhạc và mọi thứ mà Jonathan làm. M.Khuê (Theo BBC)