Trong suốt hai năm qua, đạo diễn đoạt giải Oscar Oliver Stone đã nhiều lần gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin để thực hiện bộ phim tài liệu về ông.

Sau bộ phim về 'kẻ phản bội nước Mỹ' Edward Snowden, Oliver Stone tiếp tục làm phim về Tổng thống Putin

Đạo diễn Oliver Stone vốn nổi tiếng với những bộ phim chính trị gây tranh cãi. Ông thắng giải Oscar cho ba bộ phim Midnight Express (1978), Platoon (1986) và Born on the Fourth of July (1989) lần lượt ở ba cương vị biên kịch, sản xuất và đạo diễn.

Trong suốt sự nghiệp, vị đạo diễn đã từng làm nhiều phim lấy đề tài chiến tranh Việt Nam, dựng lại các sự kiện làm rúng động thế giới như vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, vụ khủng bố ngày 11.9, cũng như lấy các nhân vật như cố chủ tịch Cuba Fidel Castro, Tổng thống Mỹ George W. Bush và gần đây hơn là “kẻ phản quốc” Edward Snowden làm trung tâm câu chuyện.

Bộ phim Snowden với diễn viên Joseph Gordon-Levitt thủ vai chính

Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi Tổng thống Nga Vladimir Putin là đối tượng kế tiếp được Oliver Stone đưa lên màn ảnh trong phim tài liệu The Putin Interviews dài bốn tiếng đồng hồ. Nổi tiếng với góc nhìn khác lạ khi khai thác đề tài chính trị, ông hứa hẹn sẽ đem đến hình ảnh một Tổng thống Nga hoàn toàn khác với suy nghĩ của mọi người.

Để có được những thước phim chân thật nhất, Oliver Stone đã bốn lần gặp gỡ Tổng thống Putin trong suốt hai năm. The Putin Interviews sẽ xoay quanh những sự kiện và quan điểm chính trị của ông Putin kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2000. Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ quan điểm về Tổng thống Donald Trump, về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, cũng như đề cập đến vấn nạn bạo động ở Syria và Ukraine trong thời gian qua.

Trả lời phỏng vấn với Sydney Morning Herald, Oliver Stone cho biết: “Đây không hoàn toàn là phim tài liệu. Bộ phim sẽ mở ra một góc nhìn mới mà người Mỹ chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến... Ông Putin là một trong những lãnh đạo quan trọng hàng đầu thế giới. Nhưng cho đến hiện tại, nước Mỹ lại xem ông như kẻ thù số một. Đã đến lúc chúng ta lắng nghe những gì ông ấy muốn nói”.

Suốt quá trình làm phim, Oliver Stone nhận định: “Ông ấy rất thẳng thắn. Chúng tôi hi vọng việc đưa ra những quan điểm của ông sẽ góp phần giải tỏa tình trạng hiểu lầm và xung đột hiện nay”.

Bộ phim hứa hẹn sẽ ra mắt vào năm 2017, tuy chưa có lịch phát hành cụ thể.

Mai Anh