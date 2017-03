Ê kip của 'Dạ cổ hoài lang' đã quyết định loại ảnh photoshop của bà Tống Mỹ Linh ra khỏi bộ phim sau những tranh cãi qua nay.

Ngay sau khi Dạ cổ hoài lang được công chiếu vào tuần trước, nhiều khán giả đã cho rằng êkip làm phim đã chỉnh sửa ảnh chân dung của bà Tống Mỹ Linh, vợ Tưởng Giới Thạch, để sử dụng làm ảnh thờ cho nhân vật vợ Tư Lành.

Mặc dù vậy, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã khẳng định rằng đây là một sự hiểu lầm ngoài ý muốn. Anh cho biết do không muốn sử dụng hình người thật nên đã yêu cầu tổ thiết kế chỉnh sửa ảnh diễn viên của phim sao cho nhìn giống hình thờ ngày xưa. Tổ thiết kế sau đó đã dùng mặt diễn viên áp vào một khung hình có ảnh thờ mà họ tìm trên mạng. Và rất có thể đó chính là tấm ảnh của bà Tống Mỹ Linh.

Ảnh của bà Tống Mỹ Linh trên trang bìa cuốn sách The Last Empress: Madame Chiang Kai-shek and the Birth of Modern China của tác giả người Mỹ Hannah Pakula xuất bản năm 2009

"Tôi tin tổ thiết kế thật sự không có ý gì cả, thật chất tôi cũng chưa thấy hình của Tống Mỹ Linh trước vụ này và tôi nghĩ không một người Việt Nam nào cố ý trong trường hợp này. Tôi là đạo diễn nên tôi xin chịu trách nhiệm và cũng xin lỗi vì sự việc thiếu sót này của ê kíp", Nguyễn Quang Dũng cho biết.

Chiều 31.3, Nguyễn Quang Dũng đã đưa ra giải pháp khắc phục cho trường hợp "oái ăm" này. Theo đó, anh và nhà sản xuất phim sẽ thay thế toàn bộ tấm ảnh thờ trong phim cho những suất chiếu tiếp theo. Hành động này đòi hỏi một quy trình rất phức tạp và nhiều công đoạn.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

"Việc này phải trở lại phòng dựng trong máy ngày nay vấn đề tốn công và tốn thêm tiền để khắc phục là có thể cố gắng, chúng tôi nghĩ mình phải làm cho được. Cái khó nhất thay toàn bộ bản phim chiếu tại các rạp. Và làm công văn xin Cục Điện Ảnh và ban kiểm duyệt. Đó là điều rất phức tạp, vì theo luật tất cả những gì thay đổi so với bản phim nộp lưu chiểu là phải trình duyệt lại. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thể khắc phục và có bản phim mới đến rạp trong thời gian sớm nhất", anh chia sẻ.

Bà Tống Mỹ Linh là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Bà là vợ của ông Tưởng Giới Thạch. Bà cùng chồng rời khỏi Đại lục Trung Quốc chạy qua Đài Loan vào năm 1949. Sau khi ông Tưởng Giới Thạch qua đời vào năm 1975, bà Tống Mỹ Linh chuyển sang sinh sống tại Mỹ và qua đời năm 2003.

Mai Thảo