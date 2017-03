Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trao quyết định bổ nhiệm chức danh Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 cho đạo diễn Jordan Vogt-Roberts.

Chiều 13/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức trao quyết định bổ nhiệm chức danh Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 cho ông Jordan Vogt-Roberts – đạo diễn phim Kong: Skull Island.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Du lịch cho đạo diễn Jordan Vogt-Roberts.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Jordan Vogt-Roberts và các thành viên trong đoàn làm phim. Bộ trưởng nhấn mạnh bộ phim đã tạo những hiệu ứng rất tốt đẹp không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Thành quả này sẽ góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế du lịch tại Việt Nam.

“Hội đồng bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam rất khó tính nhưng khi ứng viên là đạo diễn Jordan Vogt-Roberts, tất cả đều đồng thuận và không ai có ý kiến gì. Điều đó chứng tỏ chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của đạo diễn. Tôi hy vọng rằng trong nhiệm kỳ 3 năm, hai bên sẽ hợp tác góp phần phát triển du lịch Việt Nam”, ông Nguyễn Ngọc Thiện nói.

Trong phần chia sẻ cảm xúc sau khi trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts cho biết anh rất tự hào. Nam đạo diễn cũng nhắc lại hành trình ở Việt Nam trong suốt quá trình làm phim cũng như thời gian khám phá hang Sơn Đoòng.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts phát biểu sau khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts cũng tin tưởng rằng sau hiệu ứng của Kong: Skull Island sẽ có nhiều đoàn làm phim của Hollywood sang quay tại Việt Nam, điều mà New Zealand và Thái Lan đã nhận được từ các tác phẩm bom tấn.

“Từ Kong: Skull Island, các nhà làm phim sẽ biết được rằng khi họ đến Việt Nam họ sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời thế nào. Tôi đã luôn luôn được chào đón bằng sự thịnh tình ở đây. Và vì thế, tôi muốn làm việc nhiều hơn, đưa nhiều đạo diễn Hollywood đến Việt Nam để giới thiệu các danh thắng tuyệt đẹp của nơi này", nam đạo diễn nhấn mạnh.

Jordan Vogt-Roberts cũng chia sẻ anh nhận chức danh Đại sứ Du lịch Việt Nam với tinh thần tự nguyện. Do vậy, không đòi hỏi bất cứ quyền lời gì cho mình. “Tôi sẽ bán nhà ở bên Mỹ để sống ở Việt Nam và hoàn thành công việc của mình”, đạo diễn bom tấn Kong: Skull Island nói thêm.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts sinh năm 1984 tại Mỹ. Anh tốt nghiệp Đại học Columbia, Chicago. Phim đầu tay của Jordan là The Kings of Summer được trình chiếu tại Liên hoan phim Sundance 2013 và được đề cử giải thưởng Grand Jury Prize. Anh còn là đạo diễn kiêm biên kịch phim ngắn Successful Alcoholics cũng được ra mắt tại Liên hoan phim Sundance và Liên hoan phim SXSW. Ngoài ra Jordan Vogt-Roberts còn là đạo diễn series phim truyền hình Mash Up.

Năm 2016 anh cùng đoàn làm phim tới Việt Nam thực hiện tác phẩm bom tấn Kong: Skull Island. Bộ phim vừa chính thức công chiếu trên toàn thế giới vào trung tuần tháng 3/2017.

Anh Tuấn - Khuê Tú