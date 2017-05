Anh chàng thiếu gia được nghi là nhân vật chính là con của một gia đình với khối tài sản khủng tại Hà Nội.

Mới đây, Á hậu Huyền My bất ngờ trở thành tâm điểm trong hội các mẹ bỉm sữa với lý do bị lên án ngàn đời: Gạ gẫm “chồng” người khác. Cụ thể, nàng Á hậu đã nhắn tin qua lại một cách vô cùng thân mật với người yêu của bạn thân mình. Cô bạn bức xúc quá nên mới đăng công khai các đoạn chat của anh người yêu và Huyền My.

Thông qua trang cá nhân, một cô gái bất ngờ đăng tải những lời lẽ gay gắt dành cho người có danh Á hậu, được ám chỉ là Huyền My. Kèm theo đó là hình ảnh tin nhắn giữa Huyền My cùng người yêu mình. Như cô gái chia sẻ, hai nàng chơi khá thân với nhau.

Ngay sau đó, cư dân mạng lao vào truy lùng danh tính của chàng trai được nhắc tới trong vụ ồn ào trên. Và kết quả mang lại khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Theo tìm hiểu, mọi thông tin liên quan tới anh chàng này khá trùng khớp với thiếu gia tên Trần Sơn (nickname Jackson Tran), sinh năm 1997, là con trai của một đại gia trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng. Chàng trai này chính là người sở hữu chiếc xe BMW i8 có giá trị lên tới 7 tỉ đồng khi mới vừa tròn 18 tuổi.

Chiếc xe đắt giá mà Jackson Tran sở hữu khi còn rất ít tuổi. Cách đây 3 năm, đây là chiếc BMS i8 màu xanh ngọc thứ 2 tại Hà Nội.

Chiếc xe được Jackson Tran mang đi học từ khi học lớp 12 ngồi trên ghế nhà trường.

Nhắc đến cậu thiếu gia này, chắc hẳn nhiều người chưa quên được sự việc đình đám xảy ra cách đây 2 năm. Khi mà chỉ trong vòng 1 năm, Jackson điều khiển chiếc BMW i8 đã gây tai nạn tới 2 lần. Nhiều người khi ấy đã ngán ngẩm bởi sức “phá” của anh chàng này.

Vụ tai nạn mà Jackson gây ra khiến toàn bộ chiếc xe hư hỏng nặng.

Thêm một số hình ảnh về chàng thiếu gia được cho là Á hậu Huyền My “giật” từ chính bạn thân của mình:

Khuôn mặt sáng sủa cộng thêm đống gia tài mà anh chàng đang sở hữu cũng đủ là điều kiện để các cô nàng mong muốn trở thành người yêu của Jackson.

Jackson Tran sinh năm 1997, năm nay mới tròn 20 tuổi.

Anh chàng từng có khoảng thời gian học tập tại Mỹ và Thụy Sĩ. Được biết, thành tích học tập của Jackson Tran khá tốt.

