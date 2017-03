Ngoài 2 bố con ông Nhu, CQĐT khởi tố Bùi Bá Hùng- người đã tham gia đánh hội đồng thương binh Hoàng Tiến Vin vào chiều 28 Tết.

Ảnh cắt từ clip cho thấy thương binh Hoàng Tiến Vin bị nhiều người tham gia hành hung.

Thông tin vụ một thương binh bị hành hung sau va chạm giao thông xảy ra ngày 25/1 (tức 28 Tết Đinh Dậu), chiều 22/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Bá Hùng (23 tuổi, trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Trung tá Dũng, qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định bị can Hùng đã tham gia hành hung thương binh Hoàng Tiến Vin sau khi ông Vin va chạm giao thông với một ôtô trên địa bàn thị trấn Chúc Sơn vào ngày 25/1. Cụ thể, Hùng cùng với một số người khác đuổi theo ông Vin và có hành vi bẻ tay, đấm đá vào người, vào mặt khiến ông Vin phải nhập viện vì đa chấn thương.

Liên quan tới vụ việc trên, ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai người tham gia hành hung thương binhHoàng Tiến Vin (SN 1955, thương binh hạng 2/4, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ) là Nguyễn Bá Nhu (SN 1966, ở thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và con trai Nguyễn Bá Tài (SN 1992).

Tại cơ quancông an, bước đầu, ông Nhu và Tài đều khai nhận có thực hiện hành vi đấm, đá, đánh ông Vin.

Theo lời khai của hai người này, khoảng 17h30 ngày 25/1, ông Nhu điều khiển xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Chevrolet Spark mang BKS 29A-111.36, đến địa bàn thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu thì chiếc xe ba bánh do ông Vin đi cùng chiều vượt lên rồi va vào xe ông Nhu khiến xe ông Nhu bị móp, trầy xước bên hông trái của xe, rụng gương chiếu hậu và vỡ kính chắn gió bên lái.

Tuy nhiên, ông Vin không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường nên ông Nhu hô hào mọi người đuổi theo, sau đó hai bố con ông Nhu và Hùng đã lao vào hành hung ông Vin.

H.Vũ