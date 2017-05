Hàng chục đối tượng là những người đàn ông cùng nhiều gã trai trẻ đang quan hệ đồng giới trong ổ mại dâm nam trá hình ở Sài Gòn đã bị công an triệt phá.

Ngày 19/5, Công an quận 10, TP HCM đang lập hồ sơ để xử lý Đinh Quốc Tuấn (26 tuổi) cùng các đối tượng có liên quan về dấu hiệu vi phạm hoạt động mại dâm trá hình.

Trước đó, khoảng 15h ngày 18/5, lực lượng trinh sát thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM phối hợp cùng Công an quận 10 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đột xuất đối với công ty TNHH y học cổ truyền TOP (số 16/26 đường Trần Thiện Chánh, quận 10) do đối tượng Tuấn làm đại diện pháp luật.

Khi phát hiện Công an, hàng chục khách là nam giới cùng nhiều gã trai trẻ là nhân viên phục vụ của công ty đang trong tình trạng “chỉ chiếc khăn che thân” nhốn nháo.

Tại đây, công an phát hiện, bắt quả tang trong 2 phòng khách có 2 cặp nam - nam đang quan hệ đồng giới.

Trong khi đó, tại khu vực xông hơi và phòng thư giãn, Công an phát hiện có hàng chục người đàn ông khác đang thoát y, chờ đến lượt được phục vụ.

Những người có liên quan sau đó được mời về cơ quan công an để làm rõ. Được biết, công ty TNHH y học cổ truyền TOP có một quản lý và 6 nam nhân viên hoạt động, là cở sở mại dâm nam núp bóng.

Theo đó, khách vào phải mua vé thường khoảng 400 ngàn đồng/người/lượt. Sau đó, khách sẽ lựa chọn nhân viên qua album ảnh và được đưa lên phòng riêng để mát-xa kích dục hoặc mua bán dâm đồng giới theo giá cả mà 2 bên tự thương lượng với nhau.

Được biết, trước đây điểm cơ sở mại dâm trá hình này từng bị cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, xử phạt hành chính, tuy nhiên vẫn hoạt động và đến nay tiếp tục bị bắt quả tang