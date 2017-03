Vào quán cafe thấy nhóm người đánh bi-a gây ồn ào, Hiến văng tục rồi quát lớn. Khi người quen chào và hỏi lại, Hiến cho rằng bị xúc phạm nên gọi ra đánh và Tuấn (người đi cùng Hiến) đã rút súng bắn vào đầu nạn nhân.

Sáng 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh văn Tuấn (SN 1986, trú Hưng Nguyên, Nghệ An) và Hoàng Văn Hiến (SN 1981, trú xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội “Giết người”. Tuấn cũng bị truy tố thêm về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, 20h tối 26/8/2016, Hồ Sỹ Bằng (SN 1991, trú xã Hưng Chính, TP. Vinh) đi xe ô tô chở Tuấn, Hiến, Nho và Thanh đến quán cafe Thanh Hà (xã Hưng Châu, Hưng Nguyên) để chơi. Tại quán cafe, Hiến đi đến gần bàn bi-a thấy có nhiều người tụ tập ồn ào nên văng tục và lớn giọng “chi mà tập trung đông ri bây”.

Bị cáo Hoàng Văn Hiến tại phiên tòa ngày 16/3

Lúc này có anh Trần Xuân Hưng (SN 1981, trú phường Vinh Tân, TP. Vinh) đang đứng xem. Vốn là bạn học ngày xưa với Hiến nên anh Hưng liền chào trả lời “Chi rứa Hiến Xuân”.

Nghe thấy vậy, Hiến liền nói “À bạn ra mình hỏi tý”. Ra đến ô tô, Hiến đến mở cửa và lấy chiếc đèn pin dài lao vào đánh anh Hưng. Bằng ngồi trong ô tô thấy Hiến đánh nhau với Hưng nên chạy xuống dùng tay chân cùng đánh anh Hưng.

Thấy nhóm thanh niên đang đánh bi-a từ trong chạy ra ngoài, Đinh Văn Tuấn nghĩ nhóm này lại hỗ trợ anh Hưng nên đã rút khẩu súng tự chế hướng về nhóm thanh niên và chếch lên trời để bắn chỉ thiên nhưng đạn không nổ.

Sau 1 lúc xô xát, anh Hưng vùng bỏ chạy vào trong quán cafe. Tuy nhiên Hiến và Bằng tiếp tục đuổi theo vào cầm đèn pin, ghế đánh vào người, mặt anh Hưng. Khi thấy anh Hưng ngã xuống nền nhà, Tuấn chạy đến ngồi lên người rồi cầm súng dí vào đầu bắn 1 phát trúng vào sau tai trái.

Anh Hưng được đưa đi cấp cứu và được giám định tổn hại sức khỏe 10%. Hiện mẫu dị vật đạn vẫn còn nằm trong đầu anh Hưng. Sau khi gây án, Hiến và Tuấn bỏ trốn và đến ngày 27/8/2016 thì đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa ngày 16/3, Hiến và Tuấn đã cúi đầu thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Khai trước tòa, Hiến cho rằng sau khi quát lớn thì đã gọi anh Hưng ra ngoài để giải thích câu quát là nói đùa.

Tuy nhiên quá trình nói chuyện, Hiến cho rằng anh Hưng đã xưng ngang và xúc phạm gia đình mình nên đã bức xúc rồi đánh anh Hưng chứ không có mâu thuẫn với nạn nhân trước đó.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, cuối phiên tòa HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Tuấn 6 năm tù giam về tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng. Hoàng Văn Hiến bị tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Thảo My