Với những tinh hoa của Jaguar, đặc biệt là khả năng vận hành thể thao tốc độ, F-PACE quả không hổ danh là chiếc xe tốt nhất thế giới năm 2017 - "World Car of the Year".

Không chỉ thắng giải thưởng danh giá nhất “2017 World Car of the Year”, Jaguar F-PACE còn thắng ở cả phân hạng thiết kế xe tốt nhất “2017 World Car Design of the Year”. Đây là thành tích rất đáng tự hào cho chiếc SUV đầu tiên trong lịch sử của thương hiệu xe sang Anh quốc Jaguar.

Bản thân những chiếc xe Jaguar được thiết kế với tố chất thể thao tốc độ, bên cạnh sự sang trọng cao cấp và F-PACE cũng không là ngoại lệ - một chiếc crossover SUV 5 chỗ hiệu suất cao, mang đậm chất thể thao.

Jaguar F-PACE chính thức được giới thiệu đến thị trường Việt Nam hồi tháng 03/2017. Cả 4 phiên bản Jaguar F-PACE tại Việt Nam đều sử dụng động cơ xăng V6 3.0L Supercharged công suất 340 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Khởi điểm là bản F-PACE Pure giá 3,595 tỉ đồng, theo đó là F-PACE Prestige giá 3,848 tỉ đồng, F-PACE R-Sport giá 4,431 tỉ đồng và cao nhất là bản F-PACE Portfolio giá 4,894 tỉ đồng (giá đã bao gồm thuế VAT). Chiếc xe trải nghiệm trong bài là bản F-PACE Prestige.

Với trục cơ sở 2.874mm, kích thước lần lượt (Dài x Rộng x Cao) là (4.731 x 1.936 x 1.652)mm, F-Pace tỏ ra phù hợp với môi trường đô thị tại Việt Nam.

Ngoại hình của F-PACE được Jaguar áp dụng ngôn ngữ thiết kế như trên chiếc xe thể thao 2 cửa F-Type đình đám, mang đậm dấu ấn đặc trưng của một chiếc Jaguar. Các hốc bánh lớn tạo nên vẻ đẹp thể thao, khỏe khoắn. Phần thân xe dày hơn đáng kể nếu so sánh về tỉ lệ diện tích với vùng cửa sổ xe, nhấn mạnh đến vẻ cơ bắp, cường tráng.

Thiết kế hiệu quả khí động học cao cũng là một yếu tố quan trọng ở ngoại hình của F-Pace, với hệ số cản Cd 0.34 rất tốt cho một chiếc SUV. Điều này góp phần giúp xe vận hành ổn định ở tốc độ cao, giảm độ ồn gió và giảm tiêu hao nhiên liệu

Phiên bản F-Pace Prestige được trang bị đèn pha Xenon với dải đèn LED định vị hình chữ J đặc trưng của Jaguar và đèn hậu LED tạo hình ấn tượng.

Bên trong xe, nội thất F-PACE bố trí 5 chỗ ngồi. Các vật liệu cao cấp được sử dụng tạo nên sự sang trọng, tinh tế. Hệ thống đèn chiếu sáng nội thất có thể tùy chỉnh màu sắc cũng là một trang bị khơi gợi cảm xúc vào ban đêm. Ấn tượng tốt là cửa sổ trời panoramic với tấm che nắng điều chỉnh điện.

Các công nghệ tiên tiến khác bao gồm hệ thống thông tin điều khiển InControl Touch Pro và cụm màn hình cảm ứng chạm rất nhạy trong các thao tác. Tính kết nối trên F-PACE được thể hiện thông qua các cổng sạc điện 12V và 2 cổng USB, kết nối HDMI/MHL trực tiếp với hệ thống InControl Touch Pro bằng các thiết bị ngoại vi. Phiên bản Prestige được trang bị hệ thống âm thanh Meridian 11 loa (bao gồm loa subwoofer) công suất 380W cho trải nghiệm trình diễn nhạc rất tốt, sống động.

Hàng ghế thứ 2 của F-PACE bố trí 3 chỗ ngồi với kiểu gập 40:20:40. Xe có khoang hành lý với thể tích 650 lít và khi gập dãy ghế sau lên đến 1.740 lít.

Động cơ siêu nạp V6 3.0L Supercharged đạt công suất cực đại 340PS tại 6.500v/ph, cùng mô-men xoắn cực đại 450Nm tại 4.500v/ph. Những chỉ số rất ấn tượng với một động cơ 3.0L.

Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp có chế độ thể thao và lẫy số cộng trừ trên vô-lăng. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Phải nói rằng động 3.0L supercharged là một điểm khác biệt với F-Pace, vì hầu hết các hãng khác hiện nay như Porsche, BMW, Mercedes hay Audi đều áp dụng công nghệ tăng áp turbo cho động cơ 3 lít. Cái sướng ở động cơ supercharged chính là khả năng đáp ứng tức thời chân ga, không bị hiện tượng độ trễ tăng áp như các động cơ turbo, và có lẽ chính vì thế nên Jaguar duy trì thế mạnh này.

Nếu nói một cách cường điệu, lái chiếc F-Pace này không phải là lái một chiếc xe hơi, mà nó làm chúng tôi liên tưởng như là việc cưỡi một con báo dũng mạnh thực sự. Đối với nhóm trải nghiệm, đây là một trong những chiếc SUV cho cảm giác lái thể thao tốc độ phấn khích hàng đầu hiện nay tại Việt Nam.

Động cơ 3.0 của F-Pace hoạt động cực kỳ linh hoạt, đầy uy lực. Chân ga vừa vặn trong khi phanh hiệu suất cao và cũng rất hài lòng. Hộp số 8 cấp vận hành khó có thể chê trách.

F-Pace có tới 4 chế độ vận hành cho phép người lái chọn thông qua bộ điều khiển Dynamic. Các chế độ gồm Normal, Eco, chế độ trơn trượt với trời mưa hay đường tuyết và thứ 4 là chế độ Dynamic với biểu tượng cờ đua. Dynamic là chế độ thực sự bứt phá sức mạnh.

Khi hộp số ở S và chế độ Dynamic, F-Pace hóa như một chiếc xe đua, động cơ và hộp số phản ứng nhanh nhạy hết mức có thể. Và nếu muốn làm chủ hơn nữa, người lái có thể sang số tay bằng lẫy số cộng trừ trên vô-lăng.

Vô-lăng của F-Pace chuẩn xác nhưng chúng tôi đánh giá ở mức tốt chứ chưa phải là xuất sắc hoàn hảo. Khung sườn và hệ thống treo cực kỳ cứng vững, nhất là khả năng chịu lực xoắn vặn cao và điều này có thể kiểm chứng khi đưa chiếc F-Pace đảo chiều liên tục tốc độ cao kiểu như chạy zigzag.

Nhấn mạnh thêm rằng F-PACE được áp dụng công nghệ thân xe bằng vật liệu hợp kim nhôm nền tảng, giúp giảm trọng lượng xe đáng kể nhưng vẫn đảm bảo độ cứng cao và góp phần đem lại khả năng vận hành linh hoạt.

Một điểm thuyết phục khác của F-Pace là khả năng cách âm rất tốt, loại bỏ gần như toàn bộ tiếng ồn gió cũng như tiếng ồn động cơ. Trong khoang cabin chủ yếu nghe tiếng pô râm ran và sẵn sàng gào rú mãnh liệt mạnh khi tăng tốc. Âm thanh này là một đặc trưng cho một chiếc xe thể thao hiệu suất cao, kiểu như trên chiếc Porsche Macan hay Maserati Levante.

Trên đường onroad, F-Pace quả đúng như một con báo dũng mãnh uy lực đầy tốc độ. Nhưng bên cạnh đó, chiếc SUV cũng đem lại cảm xúc khá hưng phấn với khả năng vận hành ấn tượng trên off-road. Trong quá trình trải nghiệm, chúng tôi thử đưa F-Pace vượt qua địa hình cát, loại địa hình cực kỳ thử thách với các xe SUV dẫn động 4 bánh.

Lúc này kích hoạt nút điều khiển hệ thống kiểm soát địa hình ASPC (All Surface Progress Control) nằm ngay dưới cụm điều khiển sang số. Người lái có thể cảm nhận rất rõ chiếc xe tối ưu độ bám ở từng bánh xe trong dải tốc độ từ 30km/h trở xuống. Và có lẽ cũng nhờ động cơ có mô-men xoắn rất lớn, kết hợp với tối ưu lực bám giúp F-Pace hóa giải địa hình hiểm hóc một cách đầy thuyết phục. Với khả năng này, người lái F-Pace hoàn toàn có thể tự tin lái xe trên những triền cát đầy thơ mộng dọc các bờ biển hay không ngần ngại mở ra những chuyến phiêu lưu dã ngoại.

Nhìn chung, Jaguar F-PACE là chiếc SUV thể thao hiệu suất cao rất thú vị, cực kỳ ấn tượng. Xe có thiết kế ngoại hình đẹp và đúng chất của một chiếc Jaguar. Nội thất có thiết kế tinh tế, cao cấp. Trang bị tiện nghi hiện đại. Giá trị nhất với những phiên bản F-Pace tại Việt Nam chính là khả năng vận hành, sức mạnh uy lực tốc độ trên onroad nhưng cũng sẵn sàng chinh phục offroad rất tốt.

Một số điểm còn hạn chế của F-Pace như vật liệu nội thất tạo cảm giác chưa thật sang trọng, hay Jaguar Việt Nam cần đưa thêm phiên bản động cơ 2.0L để có thể mức giá xe dễ chịu hơn.

Chắc chắn nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng đối thủ của Jaguar F-Pace tại Việt Nam là những mẫu xe nào? Sau trải nghiệm thực tế, chúng tôi thấy rằng đối thủ của F-Pace tại Việt Nam là Porsche Macan và để ngang ngửa hiệu suất vận hành thì phải là bản Macan S, với giá từ 3,41 tỉ đồng, cùng sử dụng động cơ 3.0L và công suất tương đương nhau. Ngoài ra, một đối thủ khá thú vị khác là Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC có giá 3,59 tỉ đồng.

Jaguar F-PACE Prestige 2017

HẠNG MỤC

THÔNG SỐ

Kích thước (dài x rộng x cao)mm

4.731 x 1.936 x 1.652

Chiều dài cơ sở (mm)

2.874

Tự trọng (kg)

1.820

Động cơ

V6 Supercharged, 2.995cc

Công suất cực đại

340PS/6.500v/ph

Mô-men xoắn cực đại

450Nm/4.500v/ph

Truyền động

Hộp số tự động 8 cấp ZF, có lẫy số thể thao vô-lăng. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD

Tăng tốc 0-100km/h

5,8 giây

Vận tốc tối đa (km/h)

250km/h

Tiêu hao nhiên liệu trung bình

8,9 lít/100km

Hệ thống phanh trước/sau

Đĩa/Đĩa

Dung tích bình xăng (lít)

63

Giá bán (đã gồm VAT)

3,848 tỉ đồng