Đây là một trong hai sản phẩm đầu tiên thuộc dòng U mới của HTC, thể hiện bước thay đổi lớn của nhà sản xuất điện thoại Đài Loan trên thị trường smartphone 2017.

Dòng U hiện có hai sản phẩm được bán chính thức ở Việt Nam là U Ultra với giá 18,49 triệu đồng và U Play có giá 11,49 triệu đồng. Hai sản phẩm hiện được bán độc quyền trên hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động và có thể sẽ sớm được bán đại trà trong thời gian tới.

Bộ đôi HTC U Ultra (trái) và U Play (phải)

Năm nay, HTC chỉ tập trung vào dòng sản phẩm U với định vị hướng nhắm vào phân khúc trung và cao cấp. Hãng này tuyên bố từ bỏ dòng Desire, dòng One cũng như phân khúc smartphone giá rẻ. Không chỉ thay đổi về phân khúc sản phẩm, HTC cũng thay đổi hẳn ngôn ngữ thiết kế và tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm người dùng trên các sản phẩm 2017.

HTC U Play có hai phiên bản khác nhau về RAM và bộ nhớ trong: một bản RAM 3GB/bộ nhớ trong 32GB và một bản RAM 4GB/bộ nhớ trong 64GB. Phiên bản bán chính hãng tại Việt Nam hiện nay là bản RAM và bộ nhớ cao nhất, chưa có thông tin chính thức từ HTC về kế hoạch bán phiên bản còn lại.

Video trên tay & đánh giá nhanh HTC U Play

Các cấu hình khác của sản phẩm gồm màn hình Super LCD 5.2 inch độ phân giải Full-HD (mật độ điểm ảnh 423 PPI), vi xử lý MediaTek Helio P10, pin 2.500 mAh, camera sau trước cùng có độ phân giải 16MP, hỗ trợ cảm biến vân tay, cổng USB Type-C và không có giắc âm thanh giống như bộ đôi iPhone 7/7 Plus của Apple.

Sản phẩm chúng tôi sử dụng trong bài đánh giá là máy trải nghiệm của nhà sản xuất HTC gửi, không có tai nghe USonic đi kèm nên bài đánh giá sẽ thiếu phần đánh về chất lượng tai nghe. VnReview sẽ cập nhật kết quả đánh giá của sản phẩm sau khi có điều kiện trải nghiệm bản thương mại trong thời gian tới.

Thiết kế: bóng loáng và lạ mắt

Khi cầm trên tay chiếc U Play màu xanh, người viết nhớ ngay đến một sản phẩm trước đó của HTC là Butterfly 2 . Chiếc điện thoại này có lựa chọn màu xanh, bề mặt trông cũng bóng loáng và mặt lưng bo vát mềm mại, chỉ khác là mặt lưng bằng chất liệu nhựa không phải bằng kính như U Play. Tất nhiên, chất lượng xử lý bề mặt của U Play tốt hơn nhiều, nhìn mịn và "khôn" hơn so với Butterfly 2.

Đặc biệt, mặt lưng của U Play nhìn theo các hướng khác nhau thì màu sắc lại đổi khác. Nhà sản xuất HTC cho biết điều đó là do phần bề mặt kính được phối màu nhiều lớp nên góc nhìn khác nhau sẽ ra màu sắc khác nhau. Kiểu thiết kế bề mặt bóng loáng này cũng được HTC đưa lên sản phẩm cao cấp U Ultra (18,49 triệu đồng) và được coi là điểm nhấn chính trong ngôn ngữ thiết kế smartphone 2017 của nhà sản xuất điện thoại Đài Loan.

Bề mặt bóng bẩy khiến U Play trông thực sự lạ mắt, khác biệt với đa số sản phẩm cạnh tranh hiện nay. Thậm chí, độ bóng đến mức có thể soi gương được và có thể dùng để selfie bằng camera sau. Tuy vậy, bề mặt bóng có hạn chế là dấu vân tay dễ lộ ra giống như bản đen bóng của iPhone 7/7 Plus, nhìn lem nhem chỉ sau ít phút sử dụng. Phiên bản màu xanh thấy rất rõ điểm này. Ngoài màu xanh, U Play còn có màu trắng, đen bóng và hồng xà cừ. Có lẽ ở phiên bản màu trắng và hồng xà cừ hiện tượng bám vân tay sẽ khó nhận thấy hơn so với bản màu đen bóng và xanh. Ngoài chuyện bám vân tay, bề mặt bóng cũng có một hạn chế nữa là gây trơn tay khi cầm.

Về kiểu dáng, U Play có thiết kế bo vát ở các góc và mặt lưng, trông rất mềm mại, cầm dễ chịu và ôm tay. Phần khung máy bằng kim loại cũng được bo tròn, ăn khớp với độ bo vát của mặt lưng. Thân máy dày 8mm, không phải là mỏng nhưng được thiết kế bo nên vẫn cho cảm giác thanh thoát. Sản phẩm có độ hoàn thiện rất tốt, từ xử lý bề mặt mịn màng cho đến các chi tiết ghép nối và các cổng, phím bấm hay khe loa. Toàn bộ sản phẩm chỉ có một chi tiết hơi gợn tay là phần ghép nối giữa mặt lưng khung kim loại.

Bên cạnh thay đổi mạnh mẽ về kiểu dáng thiết kế, HTC cũng mạnh dạn từ bỏ giắc âm thanh 3.5 trên dòng U, chỉ có cổng USB Type-C. Máy được tặng kèm tai nghe USonic kết nối qua cổng USB Type-C. Việc từ bỏ giắc âm thanh được coi là xu hướng ngày càng nhiều smartphone áp dụng, cho phép các nhà sản xuất chế tạo điện thoại mỏng hơn hoặc cải thiện khả năng chống nước. Nhưng hơi lạ là U Play không có cả hai điểm này. Thân máy dày 8mm, không phải là mỏng và sản phẩm cũng không có khả năng "đi bơi".

Trên chiếc U Play, HTC cũng đã đưa các phím điều hướng lên viền thay vì đặt trong màn hình như nhiều sản phẩm trước đó của hãng này. Cảm biến vân tay được đặt ở nút Home. Đây là nút dạng chạm giống như trên chiếc One A9 trước đó, chỉ cần chạm nhẹ chứ không cần ấn và rất nhạy, chạm vào là màn hình mở. Ngoài việc mở khóa điện thoại, cảm biến vân tay có thể dùng để mở khóa các ứng dụng được người dùng thiết lập mật khẩu.

Nói chung, thiết kế là điểm gây ấn tượng ở U Play, tạo được sự khác lạ so với chính các sản phẩm trước đó của HTC trong khi độ hoàn thiện được làm tốt.

Màn hình

U Play dùng màn hình Super LCD 5.2 inch độ phân giải Full-HD với mật độ điểm ảnh 428 PPI, thoải mái về độ chi tiết. Màn hình này thể hiện các màu sắc khá rực rỡ, nhìn đậm hơn chút khi so trực tiếp với màu sắc trên màn hình của iPhone 6s và 7 Plus. Góc nhìn của màn hình rộng. Khi dùng ngoài trời, máy có thể nhìn tương đối rõ nếu tăng độ sáng lên mức cao nhất. Tuy vậy, khi so sánh trực tiếp với Galaxy A5 2017 và A7 2017 của Samsung thì điện thoại này của HTC có khả năng nhìn ngoài trời kém hơn.

Khi đo bằng thiết bị chuyên dụng, màn hình của U Play đạt điểm khá và tốt ở các tiêu chí quan trọng như độ tương phản, khả năng hiển thị màu đen và độ sáng tối đa. Nhiệt màu màn hình ấm áp và có thể điều chỉnh thang nhiệt màu theo ý thích trong phần thiết lập. Tuy vậy, độ chính xác màu lệch nhiều so với màu tiêu chuẩn. Điều này giải thích tại sao màu sắc của U Play lại hiển thị đậm hơn so với màn hình iPhone 6s và 7 Plus, sản phẩm được đánh giá là thể hiện màu sắc rất chuẩn.

Kết quả đo màn hình của HTC U Play so với một số sản phẩm khác

Các màu cơ bản bị lệch nhiều so với màu tiêu chuẩn

Phần mềm

U Play hiện đang dùng phiên bản Android 6.0, không phải là bản cập nhật Android 7 mới như một số hãng khác.

Tính năng đáng chú ý nhất trên dòng U là Sense Companion (bạn đồng hành), hiện đã được HTC đưa lên kho ứng dụng Google Play. Theo giới thiệu của HTC, đây là tính năng được ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tự học hỏi thông qua thói quen sử dụng của người dùng để đưa ra các suy đoán và gợi ý cho người dùng, chẳng hạn như máy sẽ nhắc người dùng mặc áo ấm khi thời tiết trở lạnh. HTC cho biết Sense Companion sẽ ngày càng trở nên thông minh hơn dựa trên những học hỏi thói quen hàng ngày từ người dùng.

Máy có các tính năng điều khiển bằng cử chỉ quen thuộc của HTC. Tính năng Sense Compannion cũng vừa được cập nhật lên Google Play Store.

Trong lúc trải nghiệm để viết bài đánh giá, tính năng Sense Companion chưa được cập nhật. Phía HTC cho biết họ vừa giới thiệu phần mềm Sense Companion lên kho ứng dụng Google Play. Người dùng U Play và U Ultra có thể lên kho ứng để cập nhật về máy. VnReview sẽ sớm cập đánh giá về tính năng được kỳ vọng này trong vài ngày tới.

Ngoài tính năng Sense Companion, cả giao diện và tính năng phần mềm trên U Play đều giống với các máy HTC gần đây như Desire 10 Pro . Kể từ chiếc One A9 năm ngoái đến nay, HTC đã bắt đầu thanh lọc phần mềm, chỉ giữ lại những thứ đặc trưng của HTC và tăng cường sử dụng các phần mềm gốc của Google.

Ứng dụng đọc tin Blinkfeed hiện có thể đọc ngay trên màn hình khóa

Nhiều ứng dụng trước đây bị trùng lặp như trình xem ảnh, phim hay nghe nhạc giờ sử dụng luôn ứng dụng gốc của Google. Điều đó giúp cho phần mềm Sense dựa trên Android 6 của U Play trở nên gọn nhẹ và mượt mà hơn. HTC giờ chỉ đưa vào một số ứng dụng riêng rất đặc trưng của hãng như ứng dụng tổng hợp tin tức News Republic, bộ phần mềm theme để thay đổi giao diện, ứng dụng chụp ảnh và đặc biệt là bộ phần mềm mới Boost+.

Giao diện bộ ứng dụng Boost+

Bộ phần mềm mới Boost+ có nhiều chức năng từ dọn dẹp và giảm độ phân giải để cải thiện tốc độ, quản lý ứng dụng và đặc biệt là chức năng khóa ứng dụng cần đảm bảo sự riêng tư bằng mật khẩu hay vân tay.

Hiệu năng

So với mức giá 11,49 triệu đồng, cấu hình bên trong của U Play là điểm không gây được ấn tượng tốt. Máy sử dụng vi xử lý Mediatek MT6755 Helio P10 tám lõi Cortex A53 (4 lõi tốc độ 2.0GHz và 4 lõi tốc độ 1.1GHz) và GPU Mali-T860MP2 xuất hiện phổ biến trong nhiều smartphone tầm trung. Ngoài chipset này, người dùng có 4GB RAM và 64GB bộ nhớ (còn trống khoảng 52GB), đủ dùng thoải mái với hầu hết người dùng. Những người có nhu cầu cao về lưu trữ dữ liệu trên điện thoại có thể sắm thẻ nhớ ngoài. Song cũng lưu ý là khe cắm thẻ nhớ ngoài của U Play dùng chung với khay SIM thứ hai, nếu thường xuyên dùng 2 SIM sẽ không dùng được thẻ nhớ ngoài.

Trong thực tế sử dụng, cấu hình đó giúp máy xử lý tốt và mượt mà các hoạt động thông thường. Ứng dụng mở nhanh, chuyển đổi giao diện mượt và đặc biệt khả năng giữ đa nhiệm rất tốt nhờ RAM lớn và phần mềm được HTC tối ưu gọn nhẹ.

Với việc chơi game, sức mạnh của Helio P10 có thể nói là chưa đủ để xử lý thật mượt mà các game nặng trên độ phân giải Full-HD. Thử với game nặng Dead Trigger 2, máy tự nhận đồ họa ở mức cao nhất (High) nhưng chơi giật lag khó chịu với tốc độ khung hình đo bằng phần mềm GameBench chỉ được khoảng 26 khung hình/giây (fps). Khi bật chế độ Boost+ để giảm độ phân giải màn hình, game mượt hơn chút với khung hình lên khoảng 32 hình/giây song chơi vẫn thấy giật lag khi đến cảnh đông quái vật trong game. Tuy nhiên, trải nghiệm Dead Trigger 2 trở nên mượt mà hơn hẳn sau khi bật chế độ CPU hiệu suất cao trong tùy chọn nhà phát triển. Tốc độ khung hình trong game chạy ổn định khoảng 37 fps. Với các game nặng khác như Warhammer 40,000: Freeblade hay N.O.V.A.3, tình trạng cũng tương tự.

Điểm số từ các phần mềm đánh giá hiệu năng quen thuộc cũng cho thấy khả năng xử lý hạn chế của HTC U Play.

Antutu đo hiệu năng tổng thể của thiết bị

Phần mềm Geekbench 4 đo hiệu năng xử lý đơn lõi và đa lõi của CPU

Bài test Manhattan trên phần mềm GFXBench đo hiệu năng xử lý đồ họa của GPU ở độ phân giải mặc định (full-HD) và độ phân giải thực của máy.

Thời lượng pin

U Play có dung lượng pin khá khiêm tốn, chỉ có 2.500 mAh. Chính vì vậy không ngạc nhiên khi thời lượng của sản phẩm chỉ ở mức trung bình, đủ dùng một ngày với những người dùng có nhu cầu không cao. Những người có nhu cầu dùng điện thoại nhiều hàng ngày, nhất với các hoạt động chơi game hay lướt web trên mạng 3G liên tục thì nên cân nhắc sắm thêm cục sạc pin dự phòng hoặc cân nhắc chuyển sang những sản phẩm có pin tốt hơn.

Lướt web trên mạng Wi-Fi ở điều kiện độ sáng màn hình mức 70%, tính từ lúc pin đầy đến khi còn 10%.

Xem phim HD offline ở điều kiện độ sáng thiết lập ở mức 70%, tính từ lúc pin đầy đến khi còn 10%.

Chơi game giả lập trên GFX Bench liên tục ở điều kiện độ sáng 70%, tính từ lúc pin đầy đến khi còn 10%.

Điện thoại này hỗ trợ công nghệ sạc nhanh của MediaTek. Máy mất khoảng 1 giờ 45 phút để sạc đầy pin bằng củ và cáp sạc đi kèm máy, trong đó 30 phút sạc ban đầu sạc được khoảng 45% pin.

Camera

U Play có camera trước và sau đều có phân giải 16MP, khẩu f/2.0 và kích cỡ điểm ảnh 1 micron. Camera sau hỗ trợ chống rung quang học và lấy nét pha, đèn flash kép hai tông màu, còn camera trước có chế độ UltraPixel 4MP để cải thiện chất lượng ảnh ở điều kiện thiếu sáng.

Ở chế độ tự động, U Play có tính năng HDR tự động (HDR Auto) bật lên dựa trên việc phân tích bối cảnh chụp để tăng độ tương phản. Khi bật chế độ này, máy lấy nét và chụp lâu hơn chút nhưng sự chênh lệch so với chế độ thông thường không đáng kể. HTC cũng đưa vào một số tính năng khác như ảnh toàn cảnh (panorama) và Zoe để chụp video 3 giây với mỗi ảnh (giống tính năng chụp ảnh Live Photo trên iPhone nhưng Zoe đã có từ trước iPhone khá lâu).

Ảnh chụp ở chế độ tự động

Ảnh chụp ở chế độ HDR, dải sáng được cải thiện đôi chút

Ảnh chụp ở chế độ tự động

Ảnh chụp ở chế độ HDR

Nếu chuyển sang chế độ chuyên gia (Pro), bạn có thể điều chỉnh cân bằng trắng, ISO, tốc độ màn chập, bù sáng và khoảng lấy nét để có bức ảnh chất lượng theo mong muốn của mình. Bạn cũng có chụp ảnh ở định dạng RAW, điều ít thấy trên di động, để tiện cho việc chỉnh sửa hậu kỳ.

Chế độ chụp chỉnh tay trên HTC U Play cho phép tinh chỉnh nhiều thông số chuyên sâu

Trong quá trình chụp thử, U Play thể hiện độ nét tốt, độ chi tiết và tách bạch rõ rệt kể cả trong điều kiện thiếu sáng. Ảnh có dải sáng khá, thu được nhiều chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối. Tuy vậy, trong những khung cảnh đủ sáng, ảnh của U Play thường cho độ sáng thấp hơn thực tế, màu sắc có phần nhợt nhạt, cân bằng trắng thiếu ổn định, khả năng lấy nét và tốc độ chụp không thật sự nhanh, nhất là khi chụp thiếu sáng hay bật HDR. Khi so thử với ảnh chụp từ Galaxy A7 2017, ảnh chụp từ U Play có độ chi tiết nhỉnh hơn nhưng màu sắc và độ sáng không bằng.

Một số ảnh chụp thử từ camera sau của HTC U Play và Galaxy A7 2017:

Ảnh crop 100% từ bức ảnh trên của 2 máy

Khi chụp ngoài trời ở hai bức ảnh trên, có thể thấy ảnh của HTC rõ nét và chi tiết hơn.

Tuy nhiên, trong những khung cảnh nhiều màu sắc, ảnh của U Play thường cho độ sáng thấp, tương phản không cao và màu sắc có phần hơi nhợt nhạt.

Ảnh crop 100% từ bức ảnh trên của 2 máy

Hai bức ảnh trên được chụp ở trong nhà với ánh sáng tốt. Sự khác chỉ thể hiện rõ rệt khi phóng to 100%, ảnh từ HTC có nhiều chi tiết hơn.

Trong các tình huống với ánh sáng đèn, HTC lại tái tạo màu chuẩn hơn, còn màu sắc trên ảnh của Galaxy A7 2017 bị lệch nhiều ở các màu nóng (cam và đỏ).

Ảnh crop 100% từ bức ảnh trên của 2 máy. Ảnh chụp từ HTC vẫn nhỉnh hơn về độ chi tiết.

Trong các tình huống ngược sáng, chênh sáng, ảnh HDR của U Play cho hiệu quả không rõ rệt bằng Galaxy A7 2017. Các vùng sáng, tối trong ảnh của Galaxy A7 2017 hài hòa hơn, sáng rõ hơn.

Trong tình huống cực kỳ thiếu sáng, HTC chấp nhận việc đẩy mức ISO lên rất cao (3200) để có ảnh sáng rõ hơn đi kèm nhiễu hạt nặng. Ảnh của Galaxy A7 2017 mịn hơn nhờ mức ISO thấp hơn (2000) và truyền thống khử nhiễu "mạnh tay" của Samsung nhưng cũng tối hơn.

Ảnh chụp từ HTC U Play ở chế độ Pro, phơi sáng khoảng 0,4 giây và tăng một chút nhiệt màu.

Camera trước 16MP của U Play có tốc lấy nét và chụp nhanh. Ảnh chụp ở môi trường đủ sáng có độ chi tiết tốt, sắc nét và chế độ làm đẹp hoạt động hiệu quả. Ở chế độ thông thường, bạn có thể chụp ảnh tự sướng 16MP, có lựa chọn chụp góc rộng khi cần chụp nhiều người và có thể hẹn giờ chụp (2, 5 hoặc 10 giây) để có thời gian tạo dáng sau khi bấm chụp.

Ảnh selfie ở chế độ 16MP

Ảnh selfie ở chế độ 16MP tắt làm đẹp da (bên trái) và bật làm đẹp da ở mức trung bình (bên phải)

Nếu điều kiện ánh sáng kém, bạn có thể bật chế độ Ultra-Pixel 4MP hoặc bật flash (sử dụng ánh sáng màn hình) để cải thiện độ sáng cũng như chất lượng ảnh chụp. Theo HTC, ở chế độ Ultra-Pixel, camera trước của U Play có thể thu sáng gấp 4 lần so với chế độ chụp thông thường. Thực tế cho thấy, chụp ở chế độ Ultra-Pixel 4MP trên HTC U Play sẽ cho chất lượng ảnh cải thiện đáng kể về độ nét, chi tiết cả trong điều kiện thiếu sáng và đủ sáng.

Ảnh selfie 16MP (bên trái) và selfie Ultra-Pixel 4MP (bên phải) trong điều kiện đủ sáng ngoài trời

Ảnh crop 100% của 2 ảnh phía trên

Ảnh selfie 16MP (bên trái) và selfie Ultra-Pixel 4MP (bên phải) trong điều kiện đủ sáng trong nhà

Ảnh crop 100% của 2 ảnh phía trên có thể thấy ảnh Ultra-Pixel 4MP cho chất lượng cao hơn, ảnh sắc nét, mịn và ít nhiễu hơn

Ảnh selfie 16MP (bên trái) và selfie Ultra-Pixel 4MP (bên phải) trong điều kiện thiếu sáng sáng trong nhà

Ảnh crop 100% của 2 ảnh phía trên

Kết luận

Ở thị trường smartphone, HTC đang nỗ lực thay đổi để vượt qua khó khăn. Năm nay, hãng bắt đầu chuyển hướng chiến lược, tập trung vào dòng sản phẩm cao cấp với ngôn ngữ thiết kế mới mẻ và chú trọng hơn đến trải nghiệm của người dùng. Chiếc U Play thể hiện rất rõ rệt định hướng đó. Máy có thiết kế bóng loáng, khác biệt hẳn so với các sản phẩm cạnh tranh và có chất lượng hoàn thiện tốt.

Sản phẩm cũng có màn hình chất lượng tốt, phần mềm gọn nhẹ, hiệu năng nhanh nhẹn với nhu cầu cơ bản và camera cho ảnh màu sắc tự nhiên, giàu chi tiết. Tuy vậy, camera của HTC U Play có tốc độ lấy nét và chụp hơi chậm, hiệu năng chưa đủ gánh các game cao cấp và viên pin phải khéo co kéo mới đủ dùng trong ngày không phải sạc.

Nhìn chung, với những gì sản phẩm thể hiện, điện thoại này có thể sẽ thu hút được fan cứng của HTC thích có sản phẩm thiết kế khác biệt, còn với số đông người dùng thông thường thì những hạn chế trên cùng với mức giá cao sẽ là rào cản lớn.

